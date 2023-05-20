一個人和寵物─療癒篇／不婚不生 獨居養毛小孩變多

根據聯合報去年退休力大調查，「一個人」不只是未來式，更是現在進行式，如何與自己相處，成為重要的功課。而不論是不是單身，愈來愈多人選擇飼養寵物，讓牠們成為家人，找到生活中的歸屬感，真心付出，陪伴彼此成為生命的一部分。 來測退休力 不論是不是一個人，都要準備老後，好好生活。聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫評估，來看你的退休準備夠不夠。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳飼養哈士奇犬「吉心」，沒結婚的他將「吉心」當女兒，成為無怨無悔的狗爸爸。圖／取自「吉心哈士奇」粉絲專頁

台灣不婚單身人數愈來愈多，一個人生活已成普遍社會現象，一個人與毛小孩的組合也是愈來愈常見的日常寫照。

內政部及農委會資料顯示，二○二一年全台犬貓數已達二九五萬隻，十四歲以下人口數為二八九萬，寵物數首度超過幼年人口。內政部寵物登記管理資訊網統計，去年全國累積貓狗寵物登記數為廿四萬一四八八隻，遠高於出生數十三萬九千多人。財政部統計，寵物相關產業去年銷售額達三八七點三億元，近四年增加四成六。

種種數據顯示，毛小孩取代新生兒，養寵物的人變多，台北市獸醫師公會前理事長楊靜宇指出，飼養寵物者中，未婚比率最高，占了近七成，這與不婚族、多元成家變多等因素有關。

找伴侶困難 感情寄託貓狗

台灣人愛養哪些寵物？ 製表／許政榆 台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳觀察近年社會現象，貓狗已成許多人的生活重心、感情寄託，可以沒有另一半，但一定飼養毛小孩。許多不婚、獨居的中年男女，或單身同志朋友們的臉書主角並非自己，而是家裡的胖菊貓、賓士貓，或是笑到眼睛、耳朵瞇成一直線的柴犬，走路扭著屁股的短腿柯基。

高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭表示，早在十年前，國際知名趨勢大師大前研一就預測，未來世界中，貓狗等寵物數量將高於小孩，二○一五年日本全國貓狗數量已超過新生幼兒，現階段台灣也是如此，意味不婚不生，選擇與寵物度過餘生的民眾變多了。

陳亮恭分析，想要找到對的人、好的伴侶，難度愈來愈高，因此，許多人年輕時選擇「一個人生活」，邁入年老時，則「必須」一個人過日子，因害怕寂寞、孤獨，而養毛小孩作伴。

行政院政務委員、知名社會學者林萬億表示，台灣單身晚年人口確實愈來愈多，如何降低生活孤獨感，成為人生的重要課題，有些人選擇接近大自然，蒔花弄草，有人延續年輕時的興趣，如攝影、畫畫等，有些則是透過宗教信仰，與人群互動，成為遊覽車進香團一員。

相較之下，與寵物作伴，情感回饋更直接，不少獨居中老年人養毛小孩，找到生活歸屬感，精神科醫師楊聰財表示，結婚和育兒的壓力沉重，如有房貸，負擔更重，養寵物顯得輕鬆，不用承擔多的責任，就能感受到愛與陪伴，填補孤獨與寂寞。

毛小孩作伴 提高生活質量

研究證實，毛小孩陪伴，可提高單身中老年人的生活質量，使其快樂和滿足，減少孤單感和憂鬱傾向。

陳亮恭表示，對於許多人來說，毛小孩不是寵物而是家人，除了陪伴，還能讓飼主感受到「被需要」的成就感，進而紓解生活壓力、降低孤獨感，「相信常對著貓狗說話的人，一定會愈來愈多。」

不過，林萬億提醒，養寵物的成本比想像中還要高，除了飲食及洗澡美容等，還需支付昂貴的醫療支出，如想藉由與毛小孩的親密互動，排除生活上的孤單寂寞，應該做好心理準備，並具有一定的經濟能力，才能開心愉悅地與貓狗一起變老。