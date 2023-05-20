科普好健康／走幾步就膝蓋痛 竟是脊椎作怪

膝蓋疼痛、不舒服，不一定只是關節炎問題，也可能與脊椎神經病變有關。80歲劉阿嬤，以務農為樂，去年接受膝關節退化手術後，卻感到大腿腫脹，必須彎著腰走路，走幾十步就得休息一下才能再走，以為手術沒成功，但透過影像檢查發現，阿嬤可能是脊柱狹窄造成的後遺症。

脊柱狹窄釀長者跛行

核磁共振（MRI）檢查發現，阿嬤腰椎退化脊柱狹窄導致膝蓋疼痛，彎著腰走路。圖／大林慈濟醫院提供

大林慈濟醫院脊椎外科主任、亞太脊椎微創醫學會理事長、台灣脊椎微創內視鏡醫學會理事長劉耿彰。圖／大林慈濟醫院提供 脊柱狹窄是老人家常見的症狀，主要特色是間歇性跛行，走不遠。因為脊椎長期退化後使神經所處的空腔縮小，神經被約束住，血液循環也變差，約有十分之一患者因脊椎神經病變造成膝蓋痛，所以，阿嬤走幾十步就必須休息，但當神經比較通暢時，她又可以繼續走。

阿嬤在兩年前開始覺得右腳膝蓋疼痛，經檢查發現右腳膝蓋內側第四級退化、外側第三級退化，先以注射玻尿酸、消炎藥緩解。但奇怪的是，阿嬤總是彎著腰走路，反而蹲坐在田裡耕作時比較輕鬆，所以懷疑她彎腰走路與腰椎有關，於是安排X光檢查。

結果發現，阿嬤的腰椎第2至5節有很多明顯退化，又以第3、4節最嚴重。一般脊椎退化好發在第4、5節及薦椎第1節，會產生神經病變，也就是「坐骨神經痛」，會從大腿到小腿、足背到腳底都產生疼痛。但阿嬤是較少見的2、3及3、4節退化，因此症狀會表現在膝蓋上，包括膝蓋上方大腿附近疼痛、走不遠，坐下來或蹲著務農時，因為神經較為通暢反而能緩解。

光換人工膝關節沒用

膝關節退化的分級 資料來源／劉耿彰 一年後，阿嬤決定換人工膝關節，讓疼痛緩解，也能繼續務農，但彎腰走路、無法走遠的問題日益嚴重。影像檢查與神經阻斷的結果顯示，應該是脊椎問題造成膝蓋殘餘的問題，但阿嬤仍不太相信，怎麼可能膝蓋不舒服是因為腰椎的問題。

經慢慢地解釋，總算讓阿嬤相信脊椎與膝蓋的關聯，原本她覺得年紀太大而不想開刀，還好後來接受「經皮全內視鏡微創減壓手術」，開一個小傷口把壓到神經的骨刺、環韌帶清除，讓神經有空間後，阿嬤隔天就能抬頭挺胸的出院。術後的保養，則是前六周不做負重工作，可以穿著護腰正常活動。

很多長輩以為脊椎退化讓腰彎了，就是要打釘子，其實，在症狀不嚴重下，可以透過快速安全的內視鏡減壓術，神經通暢了，腰部自然能夠挺直。

膝蓋疼痛不一定是關節炎，有可能加上脊椎的病變，要一併處理才能同時恢復。