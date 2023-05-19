快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭絕美仙境「三層坪」竟成3方燙手山芋 短期內不開放

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
絕美仙境「三層坪」吸引大批遊客，非常受歡迎，但因尚未確定管理單位，短期內不會對外開放。圖／讀者提供資料照
絕美仙境「三層坪」吸引大批遊客，非常受歡迎，但因尚未確定管理單位，短期內不會對外開放。圖／讀者提供資料照

宜蘭網紅仙境「三層坪」前年10月開放後引爆人棚，草皮被踩爛、設施毀塤，水保局與地主緊急關閉；去年初由地方促進會維管，卻引爆收費爭議，今年3月又喊停。目前地主國產署、施作水保設施的水保局及縣政府都不想管理這座相當受歡迎卻又棘手網紅景點，短期內無法對外開放。

三層坪是一處由水保局施作的治山防洪設施，並非風景區，層層水梯和落羽松倒映水面美景，讓人讚嘆，部落客以秘境、仙境形容；前年10月開放後吸引大批人潮，各地攝影愛好者蜂擁而至，造成園區設施受損，進出道路狹窄車流回堵，附近居民抱怨連連。

三層坪約有四成土地屬私人所有、六成是國有土地，開放亂象頻傳，水保局與地主見狀況不對，幾個月後宣布封園。

由於民眾一再要求對外開放，經縣政府幫忙協調交由地方促進會出面認養，去年10月底宣布開放團客、散客線上報名，不過收費150元，遭人檢舉為何國有土地、公家設施，怎可由民間收費？國產署今年初下令禁止，縣議員黃浴沂最近質詢時也提醒縣府嚴加督促，以免有人不慎觸法，吃上官司。

昨天下午國產署與水保局、縣政府、促進會及地主等人會勘協商，國產署初步認定，促進會收費用於交通接駁及導覽解說，非屬營利行為，不過相關收費細節做得不夠周全，三層坪暫不對外開放。

民眾敲碗求入園，未來這座美麗的園區該由誰來管理？國產署表示，基於「管用合一」，希望把土地撥用出去，基於農村旅遊，鄰近還有望龍埤等景點，盼由縣政府接手；水保局認為，他們把水保防洪設施做好了，是否開放旅遊非其工作權責；縣政府表示，土地與設施都不是縣政府的，也不該由縣政府管理。

網紅秘境「三層坪」該由誰來維護管理？至今尚未明顯，短期內不會對外開放。記者戴永華／攝影
網紅秘境「三層坪」該由誰來維護管理？至今尚未明顯，短期內不會對外開放。記者戴永華／攝影
「三層坪」美景如畫，前年開放後，吸引大批遊客及攝影師搶拍鏡頭。圖／讀者提供資料照
「三層坪」美景如畫，前年開放後，吸引大批遊客及攝影師搶拍鏡頭。圖／讀者提供資料照
進出三層坪的道路狹窄及停車場不足，造成車流亂象。圖／讀者提供資料照
進出三層坪的道路狹窄及停車場不足，造成車流亂象。圖／讀者提供資料照
網紅秘境「三層坪」該由誰來維護管理？至今尚未明顯，短期內不會對外開放。記者戴永華／攝影
網紅秘境「三層坪」該由誰來維護管理？至今尚未明顯，短期內不會對外開放。記者戴永華／攝影
網紅秘境「三層坪」該由誰來維護管理？至今尚未明顯，短期內不會對外開放。記者戴永華／攝影
網紅秘境「三層坪」該由誰來維護管理？至今尚未明顯，短期內不會對外開放。記者戴永華／攝影

水保局 國產署 網紅

延伸閱讀

宜蘭環境景觀佳有潛力「值得買房嗎？」 眾人推這點是投資關鍵

宜蘭員山鄉與日本余市町都是水故鄉 雙方因「它」結盟

宜蘭黃姓資深黨員發文要陳歐珀退選 縣黨部：尊重黨中央

宜蘭「清溝夜市」衛生、交通不佳 冬山鄉公所責令停業1月

相關新聞

明各地持續留意陣雨、雷雨 下周另一波鋒面「這天」報到

鋒面影響，今天北部地區出現短延時強降雨，尤其桃、竹地區雨勢驚人，出現不少淹水災情。中央氣象局表示，今天晚間鋒面結構越來越...

下班注意！雨區一路往南延伸 豪雨特報擴及12縣市

鋒面影響，今各地易有短延時強降雨，新竹縣已有大豪雨發生，更不斷傳出淹水災情，中央氣象局今天傍晚4點10分再針對12縣市發...

賴清德視察寶二水庫及前瞻成果 強調水資源重要性

副總統賴清德今前往新竹縣視察寶二水庫及前瞻水環境建設結果，強調水資源對台灣的重要性，他指出需要中央及地方共同努力，新竹縣...

宜蘭絕美仙境「三層坪」竟成3方燙手山芋 短期內不開放

宜蘭網紅仙境「三層坪」前年10月開放後引爆人棚，草皮被踩爛、設施毀塤，水保局與地主緊急關閉；去年初由地方促進會維管，卻引...

腸病毒疫情爆發家長常犯五大迷思 自費疫苗資訊一次看

腸病毒疫情爆發，創下6年來同期新高。衛福部疾管署監測資料顯示，國內上周腸病毒門急診就診總計1萬1916人次，較前一周、1...

住蒙古包不豪情浪漫 蒙包商人肺癌來台求醫

蒙古籍一名商人知道台灣醫療品質好，2017年起先後來台就醫和健檢5次，去年再度到台灣檢查，竟檢出罹患肺癌並且轉移多處，追...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦