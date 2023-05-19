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宜蘭絕美仙境「三層坪」竟成3方燙手山芋 短期內不開放
宜蘭網紅仙境「三層坪」前年10月開放後引爆人棚，草皮被踩爛、設施毀塤，水保局與地主緊急關閉；去年初由地方促進會維管，卻引爆收費爭議，今年3月又喊停。目前地主國產署、施作水保設施的水保局及縣政府都不想管理這座相當受歡迎卻又棘手網紅景點，短期內無法對外開放。
三層坪是一處由水保局施作的治山防洪設施，並非風景區，層層水梯和落羽松倒映水面美景，讓人讚嘆，部落客以秘境、仙境形容；前年10月開放後吸引大批人潮，各地攝影愛好者蜂擁而至，造成園區設施受損，進出道路狹窄車流回堵，附近居民抱怨連連。
三層坪約有四成土地屬私人所有、六成是國有土地，開放亂象頻傳，水保局與地主見狀況不對，幾個月後宣布封園。
由於民眾一再要求對外開放，經縣政府幫忙協調交由地方促進會出面認養，去年10月底宣布開放團客、散客線上報名，不過收費150元，遭人檢舉為何國有土地、公家設施，怎可由民間收費？國產署今年初下令禁止，縣議員黃浴沂最近質詢時也提醒縣府嚴加督促，以免有人不慎觸法，吃上官司。
昨天下午國產署與水保局、縣政府、促進會及地主等人會勘協商，國產署初步認定，促進會收費用於交通接駁及導覽解說，非屬營利行為，不過相關收費細節做得不夠周全，三層坪暫不對外開放。
民眾敲碗求入園，未來這座美麗的園區該由誰來管理？國產署表示，基於「管用合一」，希望把土地撥用出去，基於農村旅遊，鄰近還有望龍埤等景點，盼由縣政府接手；水保局認為，他們把水保防洪設施做好了，是否開放旅遊非其工作權責；縣政府表示，土地與設施都不是縣政府的，也不該由縣政府管理。
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