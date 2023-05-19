台灣好行45條路線明起享半價優惠 單趟最高省200元

行政院疫後特別預算提供交通部觀光局3年21億元推動「觀光景點公共運輸接駁方案」，觀光局今宣布，「台灣好行優化服務」5月20日至2025年8月31日，提供民眾持電子票證（含行動支付）搭乘45條台灣好行路線，享不分平假日半價優惠，以最貴的東部海岸線票價409元來看，半價單趟即可省約205元。

觀光局統計，台灣好行64條路線疫情前搭乘率平均約6成，每年約479萬人次，疫情期間約降至4成，每年約266萬人次，現在已恢復至6成。觀光局長張錫聰指出，台灣好行部分熱門路線，如墾丁、日月潭、溪頭、福隆等都有8、9成載客率，連假幾乎班班客滿，平日則差異較大，透過增加班次及景點串遊提升cp值跟便利性，也降低景區塞車、停車問題。

張錫聰指出，特別預算在「觀光景點公共運輸接駁方案」有台灣好行優化、觀光路廊在地有腳2方案，這次台灣好行優化服務提供45條路線半價優惠，後續會陸續增加，今年底前也會增加路網至7、80條；觀光路廊在地有腳方案則會透過國家風景區觀光圈與在地住宿業者推出優惠，目前仍在協調中。

觀光局指出，台灣好行除了年底規畫增加路線，現也陸續規劃增加班次；至於司機員缺工問題，張錫聰說，公路總局已積極培訓，業者也優先把司機員安排在台灣好行，讓班次增加。