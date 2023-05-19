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梅雨落台 德基水庫水量持平 台中易淹區剉咧等

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
德基水庫目前水量持平，盼這波梅雨能挹注更多水情。圖／大甲溪發電廠提供
德基水庫目前水量持平，盼這波梅雨能挹注更多水情。圖／大甲溪發電廠提供

梅雨襲台，中央氣象局指出，受鋒面影響，中部地區及其他山區有局部大雨、雷雨發生機率。上月20日，台中降下致災性豪雨，海線與低窪地區淹水；今天中午，平地陸續降雨，易淹水地區里長一早會勘，備妥沙包，嚴防下午雨勢；德基水庫今水量持平，盼更多雨勢挹注水情。

中央氣象局今天上午針對「苗栗縣、台中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間將至11時45分止，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

上月20日，台中市降下豪雨，一度造成弘光科技大學門口前的台灣大道淹水，強勁水勢沖走要過馬路上課的學生，畫面驚人。

另，西屯區、大雅區東大路紅土水流，沙鹿區沙田路與光華路口、大同街等都是易淹水地區，多位里長與地方民代上午會勘，索取沙包、備妥抽水機，以防下午雨勢。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，中午12點過後，德基水庫開始打雷降雨，昨天進水量117萬噸，下游供水量138萬噸，水位海拔1378.35公尺，目前德基水庫水量持平，盼這波梅雨能挹注更多水情。

淹水 水庫 氣象局 梅雨

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