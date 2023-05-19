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揮別阿里山秘境的屎水髒亂 嘉林管處與協作業者簽維護公約

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義林管處積極持續向山友宣導森林防火及山林保護觀念。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處積極持續向山友宣導森林防火及山林保護觀念。圖／嘉義林管處提供

南投和嘉義兩縣交界的水漾森林景致優美，被山友譽為必訪秘境，隨著人潮過多也造成山林生態負荷過重，日前衍生屎水堆積不散髒亂，及協作業者占用營地爭議；嘉義林區管理處17日召開座談與業者簽署水漾森林環境維護公約，展山林清淨的決心。

水漾森林湧入人潮不僅營位難求，垃圾、廚餘甚至便溺等環境汙染嚴重，遭批比夜市還髒亂。嘉義林管處見事態愈發嚴重，召開座談會告知協作業者，強調如仍有占用營地及堆積廢棄物，將依森林法或廢棄物清理法裁罰。

嘉林管處表示，座談會告知協作業者依森林法第51條第1項規定占用林地者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科60萬元以下罰金；同法第43條規定森林區域內擅自堆積廢棄物或排放污染物，處6萬至30萬元以下罰鍰。

會中協作業者建議，水漾地區需尋覓適宜地點增設生態廁所，林管處允諾積極辦理；嘉林管處呼籲，山友尊重其他使用者，不污染環境，把廚餘及垃圾帶下山，共同維護乾淨山林環境。

協作業者17日與嘉義林管處簽署水漾森林環境維護公約，承諾尊守法規及無痕山林原則圖／嘉義林管處提供
協作業者17日與嘉義林管處簽署水漾森林環境維護公約，承諾尊守法規及無痕山林原則圖／嘉義林管處提供
921大地震形成的南投及嘉縣交界的水漾森林，是山友熱門的登山景點。圖／嘉義林管處提供
921大地震形成的南投及嘉縣交界的水漾森林，是山友熱門的登山景點。圖／嘉義林管處提供

廢棄物 嘉義 水漾森林

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