下周還有鋒面報到雨區曝 賈新興：瑪娃颱風最快明晚生成

鋒面影響台灣，今天凌晨中部以北雷聲隆隆，中央氣象局也針對桃竹苗發布豪雨特報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天新竹至台南白天仍有局部短暫雨，午後有局部短暫陣雨，周日至下周一清晨西半部沿海有局部短暫雨，午後有局部短暫陣雨。

接下來還有一波鋒面報到。賈新興說，下周一深夜起至下周二受鋒面影響，西半部有陣雨，苗栗至台南有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨，下周三至28日午後山區有局部短暫陣雨。

至於民眾關心是否有颱風將生成，賈新興表示，觀察今晚至明天清晨熱帶性低氣壓生成的機率高，明晚至周日晚上今年第二號颱風瑪娃生成機率高，不影響台灣。

民眾期待梅雨紓解中南部旱象。賈新興說，展期資料顯示，觀察6月10日環境的改變。仍請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。