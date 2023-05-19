快訊

劉芒、莫莉、網紅咖啡廳來看看！他讚「最完美道歉文」是她 1關鍵如教科書等級

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周還有鋒面報到雨區曝 賈新興：瑪娃颱風最快明晚生成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
下周一深夜起至下周二受鋒面影響，西半部有陣雨，苗栗至台南有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨。 本報資料照片
下周一深夜起至下周二受鋒面影響，西半部有陣雨，苗栗至台南有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨。 本報資料照片

鋒面影響台灣，今天凌晨中部以北雷聲隆隆，中央氣象局也針對桃竹苗發布豪雨特報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天新竹至台南白天仍有局部短暫雨，午後有局部短暫陣雨，周日至下周一清晨西半部沿海有局部短暫雨，午後有局部短暫陣雨。

接下來還有一波鋒面報到。賈新興說，下周一深夜起至下周二受鋒面影響，西半部有陣雨，苗栗至台南有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨，下周三至28日午後山區有局部短暫陣雨。

至於民眾關心是否有颱風將生成，賈新興表示，觀察今晚至明天清晨熱帶性低氣壓生成的機率高，明晚至周日晚上今年第二號颱風瑪娃生成機率高，不影響台灣。

民眾期待梅雨紓解中南部旱象。賈新興說，展期資料顯示，觀察6月10日環境的改變。仍請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

颱風 氣象局 梅雨

延伸閱讀

明起兩波梅雨鋒面來！雨怎麼下賈新興這樣說

鄭明典：入梅似有若無 賈新興：5月底6月初有利梅雨鋒面建立

周日各地有雨 賈新興：台南至屏東一帶及台東較大雨勢

未來1周兩波鋒面 賈新興：母親節全台降雨 高屏有較大雨勢

相關新聞

台鐵端午連假疏運加開152班列車 5月24日0時開放搶票

台鐵局因應今年端午連續假期疏運旅客需要，自6月21日（周三）起至6月26日（周一）計6天，全線加開各級列車共計152班。...

「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

中央氣象局已針對桃竹苗4縣市發布豪雨特報，其中桃園、竹縣大雷雨。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，再次提...

3年沒確診被稱「天選之人」 5月一堆人中鏢全場崩潰

隨著疫情漸漸趨緩，口罩禁令也分三階段解封，從「戶外不強制戴口罩」到「室內口罩規定放寬」，最後則是「大眾交通工具口罩鬆綁」，但也因為不再限制戴口罩，疫情似乎有死灰復燃的現象。一名女網友發文表示最近身邊確診的人越來越多，貼文也引來許多人留言認同。

白天降雨高峰、西半部豪雨 氣象局1張圖看未來降雨趨勢

中央氣象局說，今天白天降雨高峰，西半部豪雨。今天至明天鋒面影響，今天北部地區有及澎湖有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣...

高鐵周末收假北上自由座調整 7月1日起每周增9班列車

台灣高鐵公司觀察旅運需求，規畫7月1日起每周增開9班次列車（南下6班、北上3班），增開後每周將提供1025班次列車的旅運...

苗栗縣、台中市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦