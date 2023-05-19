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新竹大豪雨！吳德榮：今注意劇烈天氣 下周二第4波鋒面接力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣、新竹市有局部豪雨或大豪雨發生，桃園市及苗栗縣並有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片
鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣、新竹市有局部豪雨或大豪雨發生，桃園市及苗栗縣並有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天新竹縣、新竹市有局部豪雨或大豪雨發生，桃園市及苗栗縣並有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：新竹市、新竹縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲帶結構不扎實，沿鋒面呈現離散型對流胞、範圍不大，但大氣不穩定，桃竹的雲高已發展至對流層頂，並伴隨密集閃電。

他說，截至清晨4時許，新竹新豐鄉雨量已達247毫米。氣象局針對桃、竹發布大雷雨即時訊息及豪雨特報。

吳德榮表示，今天及下周二分別有梅雨季的第3及第4波移動性鋒面，其結構不扎實，移動快速；但即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響至其他地區。

吳德榮說，無論是因在鋒面上發展、或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣系統，可提前預警的時間較短，應多注意即時訊息。

另外，他說，各國模式皆模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶系統活動，將構成不利於滯留鋒面形成的大氣環流型態，並影響至5月底；但若因此推論梅雨不妙，則未免言之過早。

今天鋒面影響，降雨機率提高，吳德榮表示，偶有小範圍強對流發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，需注意即時訊息；各地氣溫略降，北台灣稍轉涼。北部20至28度，中部22至31度，南部22至32度，東部20至32度。

他說，明天、周日鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨，偶有較大雨勢。

吳德榮說，下周一梅雨季的第4波移動性鋒面逐漸接近，大氣不穩定，西半部有局部陣雨；氣溫明顯偏高，天氣燠熱。下周二鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨劇烈天氣，需注意即時訊息。

他表示，下周三、周四天氣好轉，各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨。

豪雨 新竹 吳德榮

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