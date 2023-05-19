防疫補償申請 延長2年

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於今年六月底施行期滿，行政院昨通過傳染病防治法第七十四條之一修正草案，其中與民眾切身相關的防疫補償受到矚目。

疾管署表示，符合資格、尚未申請者，仍可在隔離與檢疫結束日的兩年內提出申請，每日千元，不受特別條例落日影響。

疫情期間，染疫民眾如需居家隔離、居家檢疫，或照顧生活不能自理的受隔離家屬，期間在職，但未支薪，就可向衛福部申請每日千元防疫補償。隨疫情趨緩，政府陸續取消居隔、居檢，但民眾仍可在隔離／檢疫結束日兩年內提出申請。

據統計，截至五月七日，累積二六一萬人次申請防疫補償，其中一八八點八萬人次通過審核，政府已發出一○七億元。

由於特別條例即將於六月底落幕，衛福部擬定傳染病防治法修法草案。衛福部次長周志浩說，規畫三階段修法。第一階段先針對特別條例到期銜接規畫，以及處理較無爭議性的條文。下半年提出第二階段修法，內容包括醫療院所、長照機構感染後措施，防疫物資等徵用規定。第三階段則包含健保卡註記、電子圍籬等，這部分需等到取得社會共識，才提出修法。