健康你我他／灰指甲要銼甲 藥膏更好吸收

去年夏天，發現一個腳趾甲變灰色、增厚變形，起初不在意，但一段時間後，其他腳趾頭也感染了灰指甲，愛穿涼鞋露腳趾的我，覺得觀感不佳外，也提醒了健康亮紅燈必須求醫。

醫師說症狀輕微，先用外用藥膏治療，交代不能一曝十寒，否則黴菌容易長回來，會前功盡棄。若擦藥一年仍未痊癒，才考慮口服藥治療。

認真擦了3個月，厚厚的趾甲依然高疊，不動如山，於是拿銼刀把光滑的趾甲面輕輕銼一銼，讓表面粗糙、藥膏好吸收，果然見效，經查資料證實，真的要這樣做才是。

灰指甲不像香港腳，它不痛不癢，只影響外觀，因此常被忽略，如果不小心，手和胯下也會感染黴菌，那就嚴重了。還可能透過衣物、拖鞋傳染給身邊的人，所以家人的拖鞋不能混穿，床單被套和衣物必須常用陽光曝曬殺菌，勤換襪子，室內保持通風乾燥，以隔絕黴菌孳生。

灰指甲不容易斷根，常周而復始，不捨離去，是許多人的困擾，尤其冬天穿毛襪及長筒鞋，密不通風，容易與香港腳併發。平時腳趾甲要修剪整齊和注意清潔，灰指甲也會感染給手指，所以也要勤洗手。

醫師都會提醒，女性不要留長指甲和戴人工指甲，容易藏汙納垢，塗指甲油要適可而止，平時多觀察指甲狀況，一發現異常，應立即就醫做進一步檢查。