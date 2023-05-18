營造友善包容職場 歐洲商會為台灣少子化困境提建言

台灣每名婦女總生育率僅為1.08，成為全球生育率最低的國家，少子化、低生育率等問題嚴峻，為此，歐洲商會（ECCT）今日發布「2023歐洲商會友善家庭照顧趨勢調查報告」，呼籲企業主打造親子友善、多元和包容的工作環境，滿足員工育兒需求，善盡社會責任，齊心解決少子化、人口老化等國安問題。

該報告是「歐洲商會友善家庭聯盟」（FFA）倡議，希望了解台灣職場環境的家庭友善程度，共調查1263名員工、65家雇主。該項問卷調查涵蓋23個問題，針對員工提出了工作和生活衝突、育兒支持需求和期望等議題；另針對雇主提出15個問題，以了解企業所面臨的挑戰和可能的解決方案。

調查顯示，大多數受訪者表示在工作和家庭生活之間取得平衡非常困難，員工在追求工作和家庭平衡時，面臨著多項挑戰。

此外，39.89％受訪者擔心在請家庭照顧假期間的工作，是否影響績效評估和晉升機會。39.36％受訪者表示，難以找到既符合工作要求又滿足家庭需求的工作機會。37.65％受訪者提到長時間工作和缺乏私人時間是另一主要挑戰。

受訪員工一致認為，公司提供的托育津貼、補貼和帶薪育嬰假等政策，對生育子女的意願有密切關聯。對於希望在工作與家庭生活中取得平衡的員工而言，彈性工作時間和遠距辦公具有重要的幫助。

「歐洲商會友善家庭聯盟」聯合主席、默克醫療保健事業體總經理余文慧表示，人口永續是迫切的國家永續議題，需要社會各界攜手合作。少子化不只是政府的責任，企業應扮演關鍵的角色，透過打造更友善家庭 、多元平等共融等職場工作環境，才能激勵職場年輕伴侶勇於自我實現，並且敢婚、敢生，在孕育下 一代時有堅實的後盾。

余文慧表示，默克打造友善家庭職場不遺餘力，提供優於台灣勞基法的產假與育嬰假、卵巢健康檢測、人工受孕諮詢、彈性的工時與工作模式等，期盼員工不必在追求事業與生育下一代之間煎熬掙扎。

「2023歐洲商會友善家庭照顧趨勢調查報告」報告內容還包含ECCT家庭友善聯盟（FFA）成員們的分享，包括，提供彈性工作安排、超過法定育嬰假要求、托育支持，倡導政府支持生育治療和子女扶養的政策。余文慧指出，企業提供愈多友善家庭措施，為員工締造更有利於平衡工作和生活的環境。

身為全台最大醫藥物流服務商，裕利醫藥表示，該公司長期以來致力打造友善家庭職場，搭配數位轉型啟動彈性辦公模式。疫情期間，因應同仁照顧家庭需求，進一步提供支薪防疫照顧假，協助同仁兼顧家庭及工作。近年來在企業內推動「多元平等共融」（DEI），並於女性節日/男性相關節日，提供裕利「喝采假」，及研擬「領養假」，擴大對多元家庭的樣貌及支持。

台灣諾華表示，該公司致力提供和打造最優質工作環境，使員工能夠在工作和家庭之間保持平衡；無論員工為新手父母，或必需照顧年邁親人，都提供最佳支持，使其在人生不同階段，皆能成功扮演任何重要的角色。

諾華實施「靈活工作政策」，讓員工管理自己的時間，從而在工作中獲致最佳效率和成就；另提供「ABW活動式工作」開放辦公環境，讓員工能在時間、地點、空間全方位自主規劃、發揮效能。

為了讓員工兼顧家庭，安心工作，亦提供彈性工作還有優於勞保和業界的尊重性別平等「諾華專屬育嬰假」，共14週，不分性別，男性和女性均能享有此項福利。台灣諾華努力為打造有感幸福職場，連續3年獲頒「 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」，也拿下「2022 WeCare最佳關懷員工獎」。