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今晚變天！明起全台有雨「降雨趨勢1圖看懂」 這日鋒面再報到

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今晚鋒面接近，天氣轉不穩，入夜到明晨，西半部地區降雨明顯、雨區範圍更大。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
今晚鋒面接近，天氣轉不穩，入夜到明晨，西半部地區降雨明顯、雨區範圍更大。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

今晚鋒面接近，天氣轉趨不穩，中央氣象局預報指出，入夜到明晨，西半部地區降雨明顯、雨區範圍更大。明白天各地可能會有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部地區可能會有短延時強降雨，且有局部大雨發生情況。溫度方面，明天桃園以北、宜蘭約26度至28度，其他地區28度至32度，低溫普遍約24度至26度。

中央氣象局預報員趙竑指出，今天鋒面接近，西南風環境強，台東太麻里出現焚風，高溫達38度。今下午也針對南投縣山區發布大雨特報，預估影響至今晚，其他地區也要留意短時強降雨。另外，今晚前台東以北、恆春半島、蘭嶼綠島，可能有8、9級強陣風。

他說，今晚鋒面更接近，天氣轉趨不穩，特別是入夜到明天清晨，西半部地區降雨明顯，雨區範圍更大，平地也有機會擴及。

明天（19日）白天後，除了鋒面影響，另有午後熱力作用影響，各地降雨機率都會提高，都可能會有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部地區可能會有短延時強降雨，且有局部大雨發生情況；周六（20日）晚上趨緩，西半部地區雨區縮小，雨勢也不會這麼大，東半部則是零星飄雨。

趙竑說，周日（21日）環境轉西南風，中南部地區會有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，以午後降雨為主。下周一（22日）又有另一波鋒面影響，降雨範圍以西半部、東北部地區為主，花東地區零星飄雨。

到了下周二（23日），靠近鋒面的中南部、東部、東南部地區，仍會有不定時局部短暫陣雨；北部、宜蘭則是多雲零星飄雨。下周三（24日）、下周四（25日）各地天氣穩定，僅南部地區有零星短暫陣雨，其他地區的零星短暫陣雨，以午後山區為主。

溫度方面，明天因降雨、雲量增加，高溫略降，桃園以北、宜蘭約26度至28度，其他地區28度至32度，低溫則普遍約24度至26度，這樣的溫度形態持續到下周一。下周二北台灣降溫至22度至25度，其他地區則差別不大。

周四至周六降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
周四至周六降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
周六至下周二降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
周六至下周二降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供

低溫 大雨特報

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