台鐵司機闖紅燈、撞平台車 運安會列2重大事故調查

國家運輸安全調查委員會昨公布依法立案調查2起重大鐵路事故，包括4月22日台鐵第4111次區間車司機員闖紅燈，造成一組未開通路徑的轉轍器擠壞；另外，5月9日台鐵第3121次區間車撞上鐵道局工作平台車，導致該列車主排障器損壞。

運安會5月17日公布「0422台鐵第4111次車南澳站重大鐵道事故初報」指出，台鐵局一列第4111次區間車，於南澳站始發車時，冒進顯示險阻（紅燈）號誌出發號誌機，經列車自動防護系統（ATP）介入後，觸發緊急緊軔停車，相關人員未察覺，並重新操作該列車自動防護系統後繼續行駛，造成一組未開通路徑轉轍器遭擠壞，該起事故無人員傷亡。

運安會表示，接獲事故通報後，指派3位先遣調查人員，會同交通部鐵道局、台鐵局人員訪談及資料蒐集。依《運輸事故調查法》，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組事故調查。

另外，運安會昨也發布「0509台鐵第3121次車嘉義站重大鐵道事故初報」指出，今年5月9日，台鐵第3121次車，於上午約5時15分，行經嘉義站至南靖站間里程約K299+722處，撞及軌道上由鐵道局中部工程處承包商所屬工作平台車，造成該列車主排障器損壞。該事故無人員傷亡。

運安會說，事故發生後，5月9日派出3位先遣調查人員，會同鐵道局、台鐵局人員事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集。依《運輸事故調查法》，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組調查。