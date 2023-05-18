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影／台南火車站被修壞 文化部重罰台鐵60萬元創紀錄

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
立委郭國文（右）上午邀集相關單位討論台南火車站古蹟修復延宕問題。記者修瑞瑩／攝影
立委郭國文（右）上午邀集相關單位討論台南火車站古蹟修復延宕問題。記者修瑞瑩／攝影

國定古蹟台南火車站去年爆出「被修壞」重大疏失，停工一年半至今沒有動靜，文化部文資局依照文資法重罰台鐵最高罰金60萬元，台鐵也將陳姓建築師等人依照毁損古蹟移送法辦，都創下紀錄。

立委郭國文上午邀集台鐵等相關單位，前往現勘，對於台鐵規劃預計2025年底完成古蹟修復，相當不滿，認為實在拖太久，有負民眾的期待，同時明年將舉辦「台南400」活動，火車站是門面，如今卻被鷹架等包覆，非常難看，要求相關單位必須配合，「至少要在1月燈會之前把鷹架拆掉」。

文化部文資審議委員會認為全案嚴重違反文化資產保存法，建議開罰最高200萬元，文資局最後核定開罰60萬元，但仍然是歷來開罰最高金額。

監察院針對該案也提出糾正，要求台鐵對廠商提出損害賠償，郭國文表示，除此之外，把古蹟修壞的建築師必須移送內政部建築師審議委員會懲處，未來列為公共工程拒絕往來對象，也要求交通部要把台鐵相關人員全部送公務人員懲戒委員會，「把古蹟修成這樣，如果沒有人因此受到懲處，實在是沒有天理」，台鐵則表示，相關人員內部都已經完成懲處。

台南火車站2017年底展開修復工程，原本預計2021年3月完工，2樓並打造成全台唯一的鐵道旅館（日治時期就曾設立），2021年底因故停工，去年本報獨家報導「古蹟被修壞」，讓離譜事蹟爆發出來，也是台灣有史以來，古蹟被修壞最嚴重的個案。

上午包括交通部、台鐵、公共工程委員會、文化部文資局、審計部及台南市文資處等單位前往現勘，台南市多名議員也到現場關心，蔡麗青等人痛批台鐵擺爛，已經停工超過一年半，遲遲沒有進度。

台鐵工務處副處長劉宏祥表示，主要是必須找到接手，同時委請第三方鑑定修壞的情況，以便後續求償，預計2024年6月辦理新的修復工程發包， 2025年底完工。

郭國文認為工程已經拖了這麼久，台鐵卻還是沒有辦法加快進度，要求文資局局長相關單位給予協助，盡快完成修復。

立委郭國文（左）上午邀集相關單位討論台南火車站古蹟修復延宕問題，手指之處是被錯誤拆掉的窗框。記者修瑞瑩／攝影
立委郭國文（左）上午邀集相關單位討論台南火車站古蹟修復延宕問題，手指之處是被錯誤拆掉的窗框。記者修瑞瑩／攝影
立委郭國文（中）上午邀集相關單位討論台南火車站古蹟修復延宕問題。記者修瑞瑩／攝影
立委郭國文（中）上午邀集相關單位討論台南火車站古蹟修復延宕問題。記者修瑞瑩／攝影

台鐵 國定古蹟 台南

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