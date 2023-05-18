居家隔離、檢疫者 補償申請可延長2年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部18日通過修法，將延長防疫補償申請時限至114年6月30日。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
衛福部18日通過修法，將延長防疫補償申請時限至114年6月30日。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

防疫補償申請時限延長2年到114年6月底！行政院會18日通過法案，將延長防疫補償的申請時限2年，經認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，而尚未申請者都可繼續申請。有關明年健保費率是否會調漲，衛福部政務次長周志浩回應說，會考慮物價影響，應不會低於4%。

防疫補償申請延長

疾管署副署長羅一鈞指出，考量入境檢疫及接觸隔離等措施係於111年10月起陸續取消，但許多民眾防疫補償請求權之二年短期消滅時效，於《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期間（112年6月30日）屆滿前尚未完成。

羅一鈞表示，為了使防疫措施相關補償的時效一致，以保障民眾申請防疫補償的權利，此次《傳染病防治法》修正決增訂第74條之一，將該特別條例施行期間屆滿前，請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，於特別條例施行期間屆滿後的二年期間內（114年6月30日），仍得申請防疫補償。

他說，依據特別條例第三條第一項規定，補償對象包含經各級主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬。

保費率應該會漲

近日世界衛生大會WHA將召開，我國正準備要申請入會，被媒體問到加入WHA的意義，周志浩回應說，若無法加入WHA對於蒐集國際傳染病相關資訊會有很大影響，若能入會，可享有更多訊息交換管道，由於國際疾病防治技術不斷進步，我國若無法加入WHA，將很難知道這些資訊。

針對明年健保費率是否會調漲，周志浩則指出，健保費4月初開會時有做出初步建議，衛福部提案時則會綜合考量新冠疫情、癌症新藥與消費者物價等指數，他說，目前的評估健保費率的指標都是落後指標，沒有考慮到近兩年物價上漲幅度，理論上應該不會低於4%，但還是會尊重健保會的判斷。

【更多精采內容，詳見

居家隔離 健保 保費

延伸閱讀

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

吃到好市多A肝莓怎麼辦？羅一鈞曝「這年齡層」民眾風險高

BNT採購爭議！周志浩說明爭議 曝陳時中曾至郭台銘家中

相關新聞

通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，開放民眾在4大超商及博客來官網預購，聯合新聞網也幫大家整理詳細內容，包含《1200購買使用方法》、《TPASS是什麼》、《1200和1280差異》、《原本1280要怎麼處理》等，讓通勤族一次搞懂。

熱！台東今飆38度高溫 雙北、台南逾36度

今天第三波梅雨鋒面逐漸接近，水氣越晚越多，但不少民眾覺得很熱。台東縣地區發生焚風，中午12時26分已出現38度高溫，台北...

健保總額成長率降、部分負擔力道弱 醫界：災難的開始

衛福部正式預告健保部分負擔新制，最快於7月1日上路，往後醫療費用勢必增加，民眾的荷包又要失血了。隨著高齡化社會醫療支出愈...

桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

桃園國際機場今天（18日）上午傳出第一航廈部分設施停電，有旅客在臉書表示出國時遇上航廈停電，雖然航廈內照明正常，但有部分...

基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看

基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月...

哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦