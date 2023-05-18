居家隔離、檢疫者 補償申請可延長2年

防疫補償申請時限延長2年到114年6月底！行政院會18日通過法案，將延長防疫補償的申請時限2年，經認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，而尚未申請者都可繼續申請。有關明年健保費率是否會調漲，衛福部政務次長周志浩回應說，會考慮物價影響，應不會低於4%。

防疫補償申請延長

疾管署副署長羅一鈞指出，考量入境檢疫及接觸隔離等措施係於111年10月起陸續取消，但許多民眾防疫補償請求權之二年短期消滅時效，於《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期間（112年6月30日）屆滿前尚未完成。

羅一鈞表示，為了使防疫措施相關補償的時效一致，以保障民眾申請防疫補償的權利，此次《傳染病防治法》修正決增訂第74條之一，將該特別條例施行期間屆滿前，請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，於特別條例施行期間屆滿後的二年期間內（114年6月30日），仍得申請防疫補償。

他說，依據特別條例第三條第一項規定，補償對象包含經各級主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬。

健保費率應該會漲

近日世界衛生大會WHA將召開，我國正準備要申請入會，被媒體問到加入WHA的意義，周志浩回應說，若無法加入WHA對於蒐集國際傳染病相關資訊會有很大影響，若能入會，可享有更多訊息交換管道，由於國際疾病防治技術不斷進步，我國若無法加入WHA，將很難知道這些資訊。

針對明年健保費率是否會調漲，周志浩則指出，健保費4月初開會時有做出初步建議，衛福部提案時則會綜合考量新冠疫情、癌症新藥與消費者物價等指數，他說，目前的評估健保費率的指標都是落後指標，沒有考慮到近兩年物價上漲幅度，理論上應該不會低於4%，但還是會尊重健保會的判斷。

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