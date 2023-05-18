哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。

蘇怡寧在臉書分享一名媽媽的私訊，對方表示自己下個月要去挑戰1400英尺（約426公尺）跳傘，擔心乳房腫脹跟跳傘會有關係嗎，怕胸部爆炸」。對此，蘇怡寧回覆，「不會爆炸的，加油」，他也笑說「在高空中腫脹的乳房不會爆炸啦，但是如果是我，我就不會去，因為我怕高」。

文章曝光，網友們紛紛開玩笑說，「所以現在最新的恐怖武器，是哺乳中的媽媽？」、「不曉得在跳傘者下方觀看的人需要撐傘嗎」、「但是脹奶太久沒擠會爆炸」、「去高空怕乳房腫脹爆炸，那去潛水水壓豈不是會讓奶在海裡一直噴？我只聽過乳糖不耐症，沒想到有乳房不耐症」。

另外，不少人對於跳傘的高度感到相當震驚，「1400英呎是要跳投胎的嗎？」、「等等1400英尺？400多公尺而已欸，這真的能跳傘？是與其考慮胸部爆炸，應該是要考慮整個人爆炸吧」，而媽媽本人也現身回覆「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心，是14000啦…問問題太緊張，少按一個0」。

留言處還意外釣出乳房專科醫師來認證，表示「不會爆炸」，也解釋若是隆乳的話，「近幾年合格的隆乳材質，甚至去接受乳房攝影壓擠也不會破掉唷」。