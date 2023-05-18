哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」。示意圖／ingimage
一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」。示意圖／ingimage

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。

蘇怡寧在臉書分享一名媽媽的私訊，對方表示自己下個月要去挑戰1400英尺（約426公尺）跳傘，擔心乳房腫脹跟跳傘會有關係嗎，怕胸部爆炸」。對此，蘇怡寧回覆，「不會爆炸的，加油」，他也笑說「在高空中腫脹的乳房不會爆炸啦，但是如果是我，我就不會去，因為我怕高」。

文章曝光，網友們紛紛開玩笑說，「所以現在最新的恐怖武器，是哺乳中的媽媽？」、「不曉得在跳傘者下方觀看的人需要撐傘嗎」、「但是脹奶太久沒擠會爆炸」、「去高空怕乳房腫脹爆炸，那去潛水水壓豈不是會讓奶在海裡一直噴？我只聽過乳糖不耐症，沒想到有乳房不耐症」。

另外，不少人對於跳傘的高度感到相當震驚，「1400英呎是要跳投胎的嗎？」、「等等1400英尺？400多公尺而已欸，這真的能跳傘？是與其考慮胸部爆炸，應該是要考慮整個人爆炸吧」，而媽媽本人也現身回覆「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心，是14000啦…問問題太緊張，少按一個0」。

留言處還意外釣出乳房專科醫師來認證，表示「不會爆炸」，也解釋若是隆乳的話，「近幾年合格的隆乳材質，甚至去接受乳房攝影壓擠也不會破掉唷」。

蘇怡寧 醫師 跳傘

延伸閱讀

泰國觀光太進步 網見夜市一點納悶贏台灣？釣出一票網友頻點頭

服飾店門口掛「1紅布條」！網細看笑翻：老闆娘傷的很深

林右昌稱「年輕人買不起房是沒規畫」 網怒：要買金山萬里來回四小時去台北嗎

台灣人一定見過！他旅日見路人手拿「小藍本」秒認：同鄉來的

相關新聞

通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，開放民眾在4大超商及博客來官網預購，聯合新聞網也幫大家整理詳細內容，包含《1200購買使用方法》、《TPASS是什麼》、《1200和1280差異》、《原本1280要怎麼處理》等，讓通勤族一次搞懂。

熱！台東今飆38度高溫 雙北、台南逾36度

今天第三波梅雨鋒面逐漸接近，水氣越晚越多，但不少民眾覺得很熱。台東縣地區發生焚風，中午12時26分已出現38度高溫，台北...

健保總額成長率降、部分負擔力道弱 醫界：災難的開始

衛福部正式預告健保部分負擔新制，最快於7月1日上路，往後醫療費用勢必增加，民眾的荷包又要失血了。隨著高齡化社會醫療支出愈...

桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

桃園國際機場今天（18日）上午傳出第一航廈部分設施停電，有旅客在臉書表示出國時遇上航廈停電，雖然航廈內照明正常，但有部分...

基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看

基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月...

哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦