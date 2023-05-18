健康你我他／灰指甲影響生活 外敷內服終根除

自從學生時代染上香港腳的黴菌後，雙腳的災難就接踵而來。腳大拇趾及各趾頭的趾甲先後增厚變形，接著不規則增生亂竄，經常三番兩次就嵌入腳趾頭的肉裡，引發紅腫化膿、疼痛難當，醫師診斷為甲溝炎。

我因此進出皮膚科多次，剛開始以為是我趾甲過短造成，但依醫師指示去修平卻依然出現凍甲，才發覺是灰指甲作祟。有幾次得動手術，將整片大拇趾拔除重新長出，那種撕心裂肺的痛楚，絕非一般人所能體會的。

由於灰指甲的黴菌剛開始看不出來，等到趾甲重長，才知灰指甲依舊如影隨形，搞得到處都是灰指甲落屑，有粉末狀、也有鱗片狀，令人看了就覺得惡心。

為擔心家人被傳染，我得自備專用指甲剪，就連自己蓋的被子與襪子，只要觸及雙腳者，全都不敢丟入洗衣機，必須自行手洗，再另置空曠處晾乾，造成生活上諸多不便。

過去我曾使用民間偏方，例如在患處擦生薑、大蒜、辣椒等辛辣物，或遍尋皮膚科醫師塗抹藥膏，但都無功而返，毫無見效。直到後來醫藥漸趨發達，專科醫師建議我改採外敷內服雙管齊下，並耐心化解我對口服藥會嚴重傷害肝腎功能的疑慮，持續一段時間的療程，終於讓灰指甲的症狀徹底根除。

如今我的雙腳已恢復健康的趾甲，不再受惱人的灰指甲困擾。