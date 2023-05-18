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適度熱敷 舒緩乾眼不適症狀

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
現代人使用3C產品用眼時間拉長，造成乾眼症狀日益嚴重。圖／123RF
現代人使用3C產品用眼時間拉長，造成乾眼症狀日益嚴重。圖／123RF

現代人使用3C產品普及，因用眼時間拉長，造成眼睛不適、乾眼症狀日益嚴重。不少人為了緩解眼睛不適，常會自行購買人工淚液、眼藥水使用，直到視力惡化、影響生活，才發現是乾眼症上身。醫師提醒，乾眼症若長期未治療，恐造成角膜受損、潰瘍等，建議當眼睛出現痠澀、模糊、癢痛時，應盡速就醫。

58歲羅女士，時常眼睛不舒服且流眼淚、眼油，被誤認心情不好而困擾，購買眼藥水使用後，症狀未改善，反而愈點愈不舒服，就醫檢查才發現罹患乾眼症。

書田診所眼科主治醫師張夏怡說，乾眼症患者因眼睛乾澀、瞼板腺功能異常，自行購買的眼藥水如果含有薄荷成分，反而更刺激眼睛。

張夏怡表示，眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，這三層只要有一層分泌不平衡就可能影響角膜，導致乾眼症。其中缺油型患者，因瞼板腺功能不佳，油脂分泌異常，若補充人工淚液可能效果不彰，還會更不適。

據統計，50歲以上族群約11.3%的人，因乾眼症造成生活困擾，以女性占多數。乾眼症發生原因，除了環境乾燥、用眼過度外，也可能是更年期、自體免疫疾病、長時間戴隱形眼鏡等所致。

乾眼症常見症狀，包括眼睛乾澀、眼睛癢、畏光、眼白發紅有血絲、眼睛痠痛、異物感、分泌物黏稠、視力模糊等，不少患者會因眼睛太乾、淚液不足，眼睛受到刺激，出現反射性流淚。

張夏怡指出，乾眼症與體質、生活環境、工作形態等有關，症狀相當多元，為避免角膜受傷，須先經過醫師檢查確認原因，再依醫師指示使用適合的人工淚液或藥水，不建議自行購買；可適度熱敷眼部，緩解不適。症狀嚴重者可搭配使用抗發炎眼藥水、免疫抑制劑，若是油脂層不平衡、瞼板腺阻塞引起，可考慮自費脈衝治療。

乾眼症 醫師 患者

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