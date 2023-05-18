聽新聞
test
0:00 / 0:00
適度熱敷 舒緩乾眼不適症狀
現代人使用3C產品普及，因用眼時間拉長，造成眼睛不適、乾眼症狀日益嚴重。不少人為了緩解眼睛不適，常會自行購買人工淚液、眼藥水使用，直到視力惡化、影響生活，才發現是乾眼症上身。醫師提醒，乾眼症若長期未治療，恐造成角膜受損、潰瘍等，建議當眼睛出現痠澀、模糊、癢痛時，應盡速就醫。
58歲羅女士，時常眼睛不舒服且流眼淚、眼油，被誤認心情不好而困擾，購買眼藥水使用後，症狀未改善，反而愈點愈不舒服，就醫檢查才發現罹患乾眼症。
書田診所眼科主治醫師張夏怡說，乾眼症患者因眼睛乾澀、瞼板腺功能異常，自行購買的眼藥水如果含有薄荷成分，反而更刺激眼睛。
張夏怡表示，眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，這三層只要有一層分泌不平衡就可能影響角膜，導致乾眼症。其中缺油型患者，因瞼板腺功能不佳，油脂分泌異常，若補充人工淚液可能效果不彰，還會更不適。
據統計，50歲以上族群約11.3%的人，因乾眼症造成生活困擾，以女性占多數。乾眼症發生原因，除了環境乾燥、用眼過度外，也可能是更年期、自體免疫疾病、長時間戴隱形眼鏡等所致。
乾眼症常見症狀，包括眼睛乾澀、眼睛癢、畏光、眼白發紅有血絲、眼睛痠痛、異物感、分泌物黏稠、視力模糊等，不少患者會因眼睛太乾、淚液不足，眼睛受到刺激，出現反射性流淚。
張夏怡指出，乾眼症與體質、生活環境、工作形態等有關，症狀相當多元，為避免角膜受傷，須先經過醫師檢查確認原因，再依醫師指示使用適合的人工淚液或藥水，不建議自行購買；可適度熱敷眼部，緩解不適。症狀嚴重者可搭配使用抗發炎眼藥水、免疫抑制劑，若是油脂層不平衡、瞼板腺阻塞引起，可考慮自費脈衝治療。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言