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巴氏量表存廢 衛福部：跨部會研議

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
巴氏量表是否廢除引起熱議，衛福部次長王必勝（右）表示，將會啟動跨部會討論。圖／翻攝國會頻道
巴氏量表是否廢除引起熱議，衛福部次長王必勝（右）表示，將會啟動跨部會討論。圖／翻攝國會頻道

勞動部與衛福部研議放寬外籍家庭幫傭申請資格，有二名四歲以下子女的家庭也可申請，但長照重度家庭若要申請外籍看護，仍得通過「巴氏量表」評估。國民黨立委溫玉霞昨於立院表示，政府應認真考慮是否廢除「巴氏量表」，回歸市場機制，避免長照悲歌不斷發生。衛福部次長王必勝表示，將啟動跨部會討論進行研議。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，重度失能家庭有長時間照護需求，但現行長照二．○提供服務「不夠用、不好用」，導致重度家庭需聘用外勞；若政府想用「巴氏量表」增加申請難度，來減少使用外籍看護，「這是緣木求魚，不可能的事。」

陳景寧指出，照護需求是不爭事實，政府若真要抑制外勞聘用，應推出符合民眾需求的長照服務，而不是用量表去「卡」，民眾至醫院申請「巴氏量表」時，必須將行動不便長輩搬到診間，徒增民怨，也造成醫界困擾，政府應正視問題，整合跨部會。

陳景寧建議政府改用「長照照顧管理評估」（ＣＭＳ）量表，簡化程序，不要再讓家屬四處奔波申請各種量表。每年台灣約引進五千至一萬名外籍看護工，如改用ＣＭＳ評估，不會造成行政負擔。

對此長照司副司長吳希文說，不論何種評估工具，都要符合某些標準，沒通過的民眾、家屬還是會不滿、憤怒，與醫事人員衝突。照顧管理評估項目為日常生活功能、情緒行為、認知等，可能比「巴氏量表」更嚴格，民眾不一定會接受這結果。再者，「巴氏量表」涉及移工、長照政策，需跨部會整合，才能審慎評估與研議。

長照 外籍看護

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