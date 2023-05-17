明全台飆高溫35度 「這時間」雨勢最大影響至周六
中央氣象局最新預報指出，明天鋒面接近，明晚至深夜對流最旺盛、雨勢最大，持續影響至周六上午，西半部、東北部有短延時強降雨、局部大雨發生機率。溫度方面，明天本周最熱，全台高溫普遍33度至35度，大台北地區、桃園、台南、花東可能逾36度。周五溫度略涼，高溫27度至28度。
中央氣象局預報員黃恩鴻說，明天鋒面接近，溫暖悶熱，全台高溫普遍33度至35度，特別是大台北地區、桃園、台南、花東可能局部超過36度，台東還有焚風影響。
他說，明天清晨西南部零星降雨，南部溫度略降，午後山區有雷陣雨；明天白天北部有機會見到陽光露臉，到了明晚至深夜，有大範圍明顯降雨，整個西半部地區轉陣雨、雷雨，其他地方大致多雲。
黃恩鴻說，明天鋒面接近，持續影響至周六，對流最旺盛，雨勢最大，整個西半部、東北部短延時強降雨、局部大雨發生機率，周六下午雨勢趨緩。
周日鋒面結構散掉，水氣漸減，台灣附近環境慢慢轉為西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
他指出，下周一（22日）、二（23日）又有鋒面接近影響，西半部地區局部短暫陣雨，其他地方零星降雨；下週三（24日）鋒面遠離，南部還有零星降雨，其他地方多雲到晴。
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