「不可能這麼搭！」網友水餃沾醬評比大公開 直呼這款醬汁與水餃是天作之合！釣出一堆老饕分享「識貨！」

水餃因料理方便、價格實惠深受國人喜愛，一般消費者大多是以沾取醬油為主，後來衍伸出許多五花八門的醬料吃法。近期有網友分享同事們從家裡帶了醬油來，結果剛好帶四種不同牌子的醬油，同事突發奇想如果僅搭配一款沾醬，那哪一款醬汁才是絕配呢？開始一連串水餃沾醬進行評比分享，結果竟出乎意料，竟是龜甲萬鮮美露經過多方面實測評比後獲得第一名殊榮。

圖／張翼麟 提供

經網友實驗調查分享，鮮美露真的與水餃絕配，甚至打敗專門水餃醬汁，結果PO出後釣出底下網友留言：「鮮美露真的才是水餃沾醬王道，現在才知道不算太晚啦」、「前年疫情居家自煮就被這款圈粉回不去了」、「不是我太浮誇，鮮美露真的跟水餃是天作之合可以狂吃25顆」眾多網友一面倒推崇，其中一老饕點出鮮美露勝出的關鍵原因。

因龜甲萬鮮美露內含昆布、鰹魚、干貝等海鮮精華，有這麼多大海的鮮味自然可以替水餃的美味畫龍點睛，提升味覺的層次感。當味覺有了層次感自然會覺得吃起來比較美味，這也是這款醬油消費者一用就會被一秒圈粉的最主要原因！

底下更有網友分享「真的要趕快趁全聯優惠這波囤貨，這款除了水餃以外在料理上拿來蒸魚、煮湯麵也超搭，CP值高到不能再高了！」