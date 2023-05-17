乾眼症自行用眼藥水緩解？醫師提醒：小心越點越難受

隨著3C產品使用增加、隱形眼鏡族變多，乾眼症成眼科門診常見問題，許多人習慣自行購買人工淚液或眼藥水緩解不適，但醫師提醒，5成乾眼症因油脂層異常，小心越點越難受。

58歲羅女士因眼睛不舒服，常常流眼淚，還會被誤以為心情不好而困擾，經朋友介紹購買眼藥水使用，眼藥水帶著涼意，起初確實退紅，但用量卻越來越大，甚至開始刺痛，到眼科求診，才發現是乾眼症惹禍，再加上眼藥水中含有薄荷成分，刺激眼部，造成角膜破皮。

羅女士的故事，在眼科門診很常見，書田診所眼科主治醫師張夏怡今天在記者會中表示，據統計，50歲以上的族群，大約有11.3%的人會面臨到乾眼症的問題而導致生活上的困擾，以女性為多數。常見症狀有眼睛乾澀、眼睛酸痛癢、畏光、眼白發紅有血絲、異物感、分泌物黏稠、視力模糊等。

張夏怡說，乾眼症發生原因，除了環境乾燥、用眼過度外，也可能是更年期，荷爾蒙分泌改變、自體免疫疾病、長時間戴隱形眼鏡等。眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，只要有一層分泌不平衡就可能影響角膜導致乾眼症。

其中缺油型患者因瞼板腺功能不佳，油脂分泌異常，占所有乾眼症患者約5成，張夏怡表示，油脂層異常、淚水一直蒸發的患者，其實並不適合自行購買眼藥水、人工淚液一直點，短期不適可以使用，但若需要長期使用，沒有找到病因就是治標不治本。

張夏怡提醒，眼藥水或人工淚液都含有防腐劑成分，以避免細菌滋生，若民眾一天點藥頻率大於4次，就應該尋求醫師建議，使用合適自己的眼藥水，以免無法緩解乾燥，增加摩擦，就好比皮膚乾操摩擦會破皮，眼睛也同理，再加上每天都在眨眼睛，就容易出現角膜破皮。

張夏怡說，角膜是一層沒有血管的透明膜，如果忍痛、放任破皮，消極不處理，最怕出現不透明的結疤，造成視力模糊，或出現視力度數、散光加劇，另外，角膜不斷破皮也可能不慎感染，因為角膜沒有血管，對於外來威脅沒有防護，一但感染發炎，後果將不堪設想。

張夏怡表示，乾眼症是無法治癒，只能仰賴「保濕」，緩解不適，乾眼症症狀多元，先經由醫師檢查確認乾眼症發生原因，再依醫師指示使用適合的人工淚液或藥水，不建議民眾自行購買；因油脂層不平衡、瞼板腺阻塞引起的乾眼症，可考慮以自費脈衝治療，減緩眼部發炎反應。