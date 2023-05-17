5月17日世界高血壓日 定期測量做好管理當心但不擔心

每年的5月17日是世界高血壓日，花蓮縣政府提醒鄉親，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病共同危險因子，罹患年齡有下降趨勢，要當心但不擔心，呼籲大家重視測量血壓的重要性。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，世界高血壓聯盟今年倡議主題為「準確量血壓，控制血壓，延長壽命」，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形，140/90mmHg以上就代表有高血壓。

民眾掌握自我管理血壓3C原則為記得定期量血壓（Check）、調整健康生活型態（Change）、按時吃藥要記牢（Control）3個簡易步驟，就能輕鬆做好血壓自我管理。

衛生局長朱家祥表示，依據民國110年衛生福利部10大死因統計資料顯示，高血壓性疾病在全國及花蓮縣均位居第6名；高血壓患者須依據醫囑規則服藥，千萬不要自行停藥或減藥，以免影響血壓值的控制。

服藥後如有不適，應盡早向醫師詢問，以評估是否有需要調整降血壓藥物，切勿擅自調整藥量或停止服用藥物；控制高血壓沒有捷徑，需要從生活中培養規律作息做起，民眾對高血壓及其併發症要有正確認識，應當心但不擔心，保持輕鬆心態、維持健康生活方式、規律性藥物治療，其實高血壓是可以控制治療的。

朱家祥指出，18歲以上民眾每年至少要在家量1次血壓，並搭配722原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後及晚上睡覺前各量1次、「2」每次量兩遍，取其平均值。例如血壓值超過130/80mmHg，建議積極進行飲食、運動和作息調整，再進一步諮詢醫師是否需要接受藥物等治療，並透過定期量測記錄，掌握血壓變化狀況；另外血壓計應選用取得衛生福利部核發的「醫療器材許可證」字號，並注意要定期送校正。

建立良好生活型態，採低油、糖、鹽及高纖飲食，以及戒菸節制飲酒、控制體重、適度運動（1天至少運動30分鐘），保持良好體能狀態，有助血壓控制，減少心血管疾病急性發作風險。

血壓不是固定數值，會隨著時間、情緒、季節有些許變化，除落實良好生活型態外，更須持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善控制。

朱家祥提醒，近年來民眾飲食及生活習慣改變，罹患高血壓年齡有下降趨勢，血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，因此很容易被忽視；造成高血壓因素很多，包括吸菸、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多鹽分等。

民眾血壓如果在120/80-130/85mmHg之間，建議改善生活型態，如戒菸酒、減重、規律運動，養成低鹽、少油、多蔬果健康飲食型態，並尋求醫療人員評估血壓變化情形，清楚掌握血壓變化狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。