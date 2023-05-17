捷運哪一站最好逛？十大雙北熱門捷運站出爐 台北人不可或缺的日常

台北人的生活中不可或缺！

台北捷運可以說是在台北生活不可或缺的一部分，快速又便利的優點，讓捷運成為不少通勤族不可或缺的交通工具。

除此之外，在日常生活中，只要搭上捷運，不管是要去市區逛逛街吃吃飯，或是想要去海邊散散心、看看海景，坐上捷運就可以到處趴趴走！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出台北十大捷運，一起來看看吧！

No.1 台北車站

台北車站位於中正區，是連結台北地區的重要樞紐中心，除了有捷運之外，還有台鐵、高鐵、客運等交通。整個台北車站共有地上六層、地下四層，並連結微風台北美食街、京站時尚廣場、台北地下街等，在車站周圍還有許多商場、路邊攤等北車商圈，是不少年輕人和觀光客在台北的必經之處。

因為台北車站佔地寬廣，加上複雜的結構，因此被許多人戲稱為「全台最大迷宮」，「生活了快20年的北部人在北車還是會迷路」、「上次跟朋友約在北車，結果在不同出口，找對方找了快半小時」、「明明跟著指示牌走，甚至看了牆上的地圖，還是找不到目的地」。

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image source: 臺北旅遊網

No.2 中山站

被譽為「年輕人最愛捷運站」的中山捷運站，位於紅線和綠線的轉乘站，除了交通相當方便之外，在捷運站附近也形成「南西商圈」，除了有誠品之外，還有台北當代藝術館等景點，加上有許多年輕人喜愛的文青咖啡廳和流行服飾店，中山也成為不少年輕人逛街的首選。

位於捷運站附近的「心中山線型公園」也成為不少年輕人休息聊天的好去處，「超喜歡公園，每次逛累了，就跟朋友坐在公園裡聊天，常常聊到半夜」、「有時候假日還會有市集，超讚」、「超好逛，逛起來蠻舒服的」、「還有很多網美餐廳跟飲料店都會有」。

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No.3 淡水站

淡水捷運站是淡水線的終點站，從捷運站步行就可以前往淡水老街，附近還有紅毛城、淡水漁人碼頭等知名景點，不論是想要漫步淡水河畔還是要欣賞古老建築，或是到老街品嚐當地美食「阿給」，淡水捷運站都是探索淡水的最佳起點。

每到假日，淡水總會吸引大批的遊客前往，「淡水雖然比較遠，路程要花比較久的時間，但就是偶爾會想去走走逛逛」、「超級喜歡淡水，不只河畔漂亮，很適合跟男朋友坐在那邊聊天，老街也很多好吃的」、「假日想去走走，不知要去哪散心，最後一定都會跟朋友跑去淡水，騎腳踏車也很舒服」、「淡水一定要去吃阿給，才是去過阿給XD」。

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No.4 市政府站

市政府站位於台北市信義區地帶，除了是板南線和文湖線的轉乘站之外，還能搭乘客運。周圍還有許多商業大樓、飯店以及百貨公司，就連台灣知名地標台北101也在附近，市政府站也被認為是台北市商業以及金融中心，不少人外國人都會特別到市政府站附近體驗台北市的繁華。

不少人都喜歡到市政府站逛街以及吃飯，「超喜歡在市政府站附近閒晃，有時候還會展露一種精英感」、「喜歡跟朋友到信義區逛街，吃的東西也是各種類型都應有盡有，超方便」、「要去搭車之前都會先去附近逛逛打發時間」、「要買精品就要到信義區XD」。

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No.5 板橋站

板橋捷運站位於板橋車站內，是新北市的相當重要交通樞紐，還能轉乘高鐵、台鐵、客運。除了交通之外，板橋車站還設有購物中心、美食街、商店街等，讓遊客在候車時，也能到處走走逛逛。此外，板橋捷運站附近就是市民廣場，經常有各項活動在此舉辦。

而每年11月至12月的「新北市歡樂耶誕城」就在市民廣場舉行，活動期間都會吸引大批人潮前往朝聖，「每年耶誕城就是板橋人的惡夢」、「每次耶誕城捷運站都擠到不行」、「不得不說板橋車站的動線規劃的很好，很好找到目的地，而且應有盡有」。

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No.6 新埔站

新埔捷運站除了提供便捷的捷運之外，周邊還發展出多個景點和商圈，擁有眾多商店和餐廳，為遊客提供多樣的購物、娛樂和休閒環境，再加上交通便利，新埔捷運站附近成為不少人在選擇居住地時的首選，因此附近發展出許多住宅區和公寓大樓。

新埔捷運站附近也發展出新埔商圈，「小小一個區塊，卻包羅萬象，應有盡有」、「吃的買的都有，也不會太大，走到腳很酸」、「真的就是逛街天堂，好多隱藏版都藏匿在小巷裡」、「想看書、想逛街、想吃飯真的來這裡都可以」。

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No.7 三重站

三重捷運站除了能搭乘台北捷運之外，還連結了桃園捷運，便利的交通條件吸引不少網友選擇住在三重捷運站附近，而三重捷運站附近的新北大都會公園，廣闊的佔地與多樣化的設施，更是不少民眾假日想休閒、散步的最佳選擇。

新北大都會公園的熊猴森樂園，每到週末也會有許多網友帶著小孩前往，「新北大都會公園真的超適合帶一家老小去散步、消耗體力」、「假日經常會帶小孩去三重捷運站附近的樂園玩，小孩真的超愛」、「三重真的算是去哪裡都很方便的地方了」。

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No.8 士林站

士林捷運站交通相當便捷，同時還是陽明山國家公園、和故宮博物院等景點的公車轉乘站，因此周圍也發展出商圈，除了能夠逛街之外，還有許多美食可以探索，而士林捷運站附近的士林夜市更是受到不少年輕人喜愛，同時也吸引不少外國旅客前往。

除此之外，士林捷運站附近還有士林官邸、兒童新樂園等景點，「很多景點的轉乘站都是士林」、「雖然去士林夜市，劍潭會更近，但有時候還是會想慢慢散步過去」、「士林捷運站附近真的超多隱藏美食，不是只有士林夜市」。

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No.9 府中站

府中捷運站為板橋火車站舊站，曾經是板橋最繁華之處，雖然因為板橋站的設立，沒有以往熱鬧，但附近發展出以府中捷運站為中心的府中商圈，仍有不少人喜愛，商圈內各種精品店、商店、服飾店、餐廳等林立，還有各種美食，供大家探索。

府中捷運站附近熱鬧的商圈，也讓不少人將府中捷運站號稱是「小西門町」，「府中真的很熱鬧」、「「府中捷運站真的超多美食」、「想到板橋第一個反應都是府中捷運站附近的商圈」、「府中捷運站總是給我一種很適合生活的感覺，沒有高樓大廈，但有許多人潮」。

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No.10 西門站

西門捷運站位於萬華區，是不少年輕人的天堂，還曾經是不少明星舉辦簽唱會的熱門場地，還有著像是西門紅樓、萬年大樓等各種IG打卡景點，而捷運站附近也經常有市集等活動舉行，每到假日就會有不少民眾前往。

西門町一直以來也都是外國旅客來台旅遊必去景點之一，「上次去西門町真的全部都是外國人，一度以為自己在國外」、「近期的西門町真充滿了日文、韓文漢和英文」、「在疫情期間，曾經以為西門沒那麼熱鬧跟繁華了，結果開放入境後，瞬間還是全部都是外國人」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月10日至2023年05月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北捷運站』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統