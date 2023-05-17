快訊

周休幾日才合理？重症醫曝紐西蘭研究：「週休4日」員工生產率提高20%

科技業連「這件事」都要開會？網點1殘酷事實：不然老闆覺得你沒在上班

獨／全球航班追蹤網站「Flightradar24」公車版？ 「巴視達」用上帝視角看全台公車趴趴走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起兩波梅雨鋒面來！雨怎麼下賈新興這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
賈新興今天指出，周四深夜到周五各地有局部短暫陣雨，苗栗至嘉義之間局部地區雨勢較大。本報資料照片
賈新興今天指出，周四深夜到周五各地有局部短暫陣雨，苗栗至嘉義之間局部地區雨勢較大。本報資料照片

周四（18日）及下周二（23日）有兩波梅雨鋒面來，雨會怎麼下?台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，周四起這波，周四深夜起至19日各地有局部短暫陣雨，苗栗至嘉義之間局部地區雨勢較大。23日受鋒面影響西半部有陣雨，彰化以北有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨。

賈新興指出，18日早上雲林以南沿海有局部短暫雨，午後中投山區及新北宜蘭交界山區有局部短暫陣雨，深夜起至19日受微弱鋒面影響，各地有局部短暫陣雨，苗栗至嘉義之間局部地區雨勢較大。

至於20日苗中彰白天仍有局部短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，21日清晨西半部沿海有局部短暫雨，午後高雄以北及宜花有局部短暫陣雨。22日清晨台中以南沿海有局部短暫雨，午後嘉南及苗栗以北有局部短暫陣雨。

賈新興指出，23日受鋒面影響西半部有陣雨，彰化以北有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨。 24日午後北部及中部山區有局部短暫陣雨，25日至26日午後山區有局部短暫陣雨 。 

賈新興也說，展期資料顯示，觀察6月10日後環境有利梅雨鋒面的建立。

彰化 嘉義 梅雨 天氣動態

延伸閱讀

鄭明典：入梅似有若無 賈新興：5月底6月初有利梅雨鋒面建立

周日各地有雨 賈新興：台南至屏東一帶及台東較大雨勢

未來1周兩波鋒面 賈新興：母親節全台降雨 高屏有較大雨勢

5月環境不利梅雨鋒形成 賈新興：6月上旬前降雨極不樂觀

相關新聞

明起兩波梅雨鋒面來！雨怎麼下賈新興這樣說

周四（18日）及下周二（23日）有兩波梅雨鋒面來，雨會怎麼下?台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，周四...

今暖熱如夏 吳德榮：明天及下周一迎第三波、第四波梅雨鋒面

今天還是熱，各地白天逾33度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今天白天各地在33度以上，暖熱如夏，但梅雨鋒面...

新冠第4波疫情 中重症較上周增33%

新冠肺炎疫情增溫，疫調顯示，近七日每日平均新增一五四例本土確定病例（中重症），較前七日上升三成三，疾管署副署長羅一鈞表示...

好市多A肝莓賠償 檢測費逾500元實支實付

美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓、藍莓日前接連檢驗出A肝病毒，多達四點二萬名有購買記錄的會員受影響，後續賠償也引發爭議，挨...

再生醫療雙法草案如高端疫苗翻版？ 王必勝：莫須有指控

「再生醫療法」及「再生醫療製劑管理條例」雙法草案，原預計昨在立法院院會進行二讀審議，但近期各界對雙法草案仍有許多疑慮，甚...

要變天了！明起鋒面靠近天氣不穩定 山區留意雷陣雨

要變天了。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明起梅雨鋒面靠近，天氣不穩定，去山區要留意雷陣雨，且東南部有發生焚風機會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦