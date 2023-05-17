明起兩波梅雨鋒面來！雨怎麼下賈新興這樣說

周四（18日）及下周二（23日）有兩波梅雨鋒面來，雨會怎麼下?台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，周四起這波，周四深夜起至19日各地有局部短暫陣雨，苗栗至嘉義之間局部地區雨勢較大。23日受鋒面影響西半部有陣雨，彰化以北有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨。

賈新興指出，18日早上雲林以南沿海有局部短暫雨，午後中投山區及新北宜蘭交界山區有局部短暫陣雨，深夜起至19日受微弱鋒面影響，各地有局部短暫陣雨，苗栗至嘉義之間局部地區雨勢較大。

至於20日苗中彰白天仍有局部短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，21日清晨西半部沿海有局部短暫雨，午後高雄以北及宜花有局部短暫陣雨。22日清晨台中以南沿海有局部短暫雨，午後嘉南及苗栗以北有局部短暫陣雨。

賈新興指出，23日受鋒面影響西半部有陣雨，彰化以北有局部較大雨勢，宜花東有零星短暫雨。 24日午後北部及中部山區有局部短暫陣雨，25日至26日午後山區有局部短暫陣雨 。

賈新興也說，展期資料顯示，觀察6月10日後環境有利梅雨鋒面的建立。