要變天了！明起鋒面靠近天氣不穩定 山區留意雷陣雨

要變天了。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明起梅雨鋒面靠近，天氣不穩定，去山區要留意雷陣雨，且東南部有發生焚風機會。

林孝儒說，今天各地天氣穩定，僅有非常零星的降雨落在東部及中南部的山區，平地低溫多在18-23度左右，還算舒適。西部晴時多雲，東部多雲時晴，白天氣溫依舊悶熱，午後山區受些熱對流發展有些短暫陣雨機會，前往山區請攜帶雨具。

明天起由於中國華南一帶將再度有鋒面系統建立南下靠近，台灣附近的西南風會增強，雲量也會增多轉多雲天氣，不過氣溫持續悶熱，背風面的東南部要留意焚風發生。

林孝儒指出，大氣狀態會逐漸變得較不穩定，清晨前後南高屏有零星短暫陣雨，午後各地山區亦有短暫陣雨或雷雨，晚間至周五早晨前隨著鋒面更為靠近，北部及西部將陸續受到鋒前雲系影響，有短暫陣雨或偶雷雨發生。

林孝儒說，周五受鋒面移入影響，白天起各地降雨增多，鋒面本身結構不是很強，但通過時容易激發對流發展，帶來短暫雷陣雨，提醒降雨影響最多的西半部地區，尤其雷雨發生時多會伴隨較顯著的雨勢，大概要晚間之後，各地降雨才會隨著鋒面減弱而逐漸減緩。

周末鋒面就會減弱遠離轉西南風環境，林孝儒指出，由於水氣還是比較多，各地以多雲天氣為主，午後山區有短暫陣雨或雷雨，夜間至清晨轉為迎風面的中南部沿海至平地也有些短暫陣雨機會。

林孝儒指出，下周一至下周二又是一個鋒面靠近到通過的不穩定環境，各地易有降雨發生，外出活動務必攜帶雨具、留意雷雨天氣。