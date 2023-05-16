快訊

吳奇隆劉詩詩又爆冷戰3年？孩子在哪就學夫妻意見分歧

曹興誠給郭台銘第2封信：應跟「胳膊往外彎的蠢人」保持距離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界環境日減塑挑戰 完成者獲5000環保綠點換超商咖啡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合今年世界環境日，環保署規畫「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體及網路活動。記者胡瑞玲／攝影
配合今年世界環境日，環保署規畫「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體及網路活動。記者胡瑞玲／攝影

配合今年世界環境日及鼓勵民眾減少使用塑膠及提升格外品的知曉度，環保署除規畫下月在台中舉辦「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體活動，即日起至26日也辦理網路活動，民眾可選擇任一挑戰參加，完成經審查符合資格者，即可獲得環保綠點5000點，可折抵環保標章產品或超商咖啡

今年世界環境日主題為「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」，環保署配合主題將於6月3日在台中文化部文化資產園區辦理「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體活動，同時規畫「減塑格外食尚」網路活動及「聽故事愛環境」Podcast頻道上架「減塑」議題節目，盼民眾在生活中落實惜食及無塑飲食。

環保署綜計處長劉宗勇說明，5月16日至5月26日中午12時期間舉辦「減塑格外食尚」網路活動，民眾在活動期間自行選擇討戰任務A「格外食尚大變身」，自備環保袋至傳統市場或超市購買格外品蔬果或食材，或是挑戰任務B「減塑周大挑戰」，在個人社群記載生活中連續7天減速行動日誌，完成任1項任務（含個人社群貼文方式），經審查符合資格者，就可獲得環保綠點5000點，限量100名。

針對活動參與的步驟，劉宗勇表示，民眾買格外品蔬果或食材回家進行料理後，在個人社群上傳料理前（格外品蔬果或食材）及料理後的照片，hashtag「#減塑格外食尚」、「#減塑格外食尚大變身」，並到「減塑格外食尚」網頁報名並提供社群連結及相關聯絡資料。

參加挑戰B的民眾則是在個人社群上，連續7天上傳減塑行動日誌的圖文，圖文內容要明確寫上第1天、第2天至第7天，以及hashtag「#減速格外食尚」、「#減塑週大挑戰」，並到「減塑格外食尚」網頁報名並提供社群連結及相關聯絡資料。

劉宗勇說，成功完成任1項指定任務並經查符合資格者，就能獲得環保綠點5000點，環保綠點每100點可折抵現金1元，可在購買具有環保標章產品進行折抵，或是拿環保杯去超商換咖啡。

另外，環保署去年開播「聽故事愛環境」Podcast頻道，配合今年世界環保日及網路活動，即日起連續3周在其Podcast頻道上架「減塑」議題節目；劉宗勇指出，該Podcast頻道截至目前已累積1萬2279次下載數，今年持續辦理並已於4月18日上線，每周更新1集，節目分為常態及特輯等2種，合計40集。

配合今年世界環境日，環保署規畫「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體及網路活動。記者胡瑞玲／攝影
配合今年世界環境日，環保署規畫「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體及網路活動。記者胡瑞玲／攝影

外食 咖啡 超商 社群 環保署

延伸閱讀

嘉義菜脯產地啟用水質淨化場 環署：有效解決廢水臭味

中南部「空汙紅爆」 1地區所有群族減少外出

【Daily Podcast】泰國選舉在野黨大勝後的下一步／土耳其選舉進入第二輪投票／瓦格納集團曾提議「要提供俄軍位置」給烏軍？

淨零綠生活 台塑生醫攜手雲林縣府源頭減塑

相關新聞

最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「這8組」將暫不列入製作

不少人購買新車會針對車牌特別選號，但有部分英文編碼因諧音或特殊涵義較不受青睞，交通部公路總局挑出26組英文編碼開放票選，...

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

新冠肺炎疫情持續上升，疾管署公布近7日每日平均新增154例本土確定病例，較前7日上升。疾管署副署長羅一鈞表示，各項指標明...

台大前院長戴東原今晨辭世 一生致力糖尿病、家庭及老人醫學

國內糖尿病醫學領域大老、糖尿病關懷基金會名譽董事長戴東原，今天上午8時因心肺疾病於睡夢中過世，享壽84歲。

三年來首例兒童流感死亡 5歲男童發病到死亡僅3天

流感疫情持續，疾管署今天公布新增2例死亡個案，分別為東部70多歲女性以及北部未滿10歲男童；皆未接種本季流感疫苗。疾管署...

他每天大吃1食物罹糖尿病「尿尿超多泡泡 」 醫師一查：失控了

一名台商近期從大陸出差返台後，驚覺「尿尿怎麼那麼多泡泡」，且等了十分鐘還無法散掉，才發現「自己不對勁了」，就醫檢查後發現，糖化血色素及蛋白尿都「失控了」。

取消排富！7月1日起長照住宿機構補助6萬增至12萬 12.5萬人符合資格

考量重度家庭住宿機構經濟負荷，衛福部長照司今年7月1日擴大住宿機構補助，居住護理之家、老人福利機構、身障機構、長照機構、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦