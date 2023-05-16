世界環境日減塑挑戰 完成者獲5000環保綠點換超商咖啡

配合今年世界環境日及鼓勵民眾減少使用塑膠及提升格外品的知曉度，環保署除規畫下月在台中舉辦「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體活動，即日起至26日也辦理網路活動，民眾可選擇任一挑戰參加，完成經審查符合資格者，即可獲得環保綠點5000點，可折抵環保標章產品或超商咖啡。

今年世界環境日主題為「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」，環保署配合主題將於6月3日在台中文化部文化資產園區辦理「2023世界環境日塑戰速決永續食尚」實體活動，同時規畫「減塑格外食尚」網路活動及「聽故事愛環境」Podcast頻道上架「減塑」議題節目，盼民眾在生活中落實惜食及無塑飲食。

環保署綜計處長劉宗勇說明，5月16日至5月26日中午12時期間舉辦「減塑格外食尚」網路活動，民眾在活動期間自行選擇討戰任務A「格外食尚大變身」，自備環保袋至傳統市場或超市購買格外品蔬果或食材，或是挑戰任務B「減塑周大挑戰」，在個人社群記載生活中連續7天減速行動日誌，完成任1項任務（含個人社群貼文方式），經審查符合資格者，就可獲得環保綠點5000點，限量100名。

針對活動參與的步驟，劉宗勇表示，民眾買格外品蔬果或食材回家進行料理後，在個人社群上傳料理前（格外品蔬果或食材）及料理後的照片，hashtag「#減塑格外食尚」、「#減塑格外食尚大變身」，並到「減塑格外食尚」網頁報名並提供社群連結及相關聯絡資料。

參加挑戰B的民眾則是在個人社群上，連續7天上傳減塑行動日誌的圖文，圖文內容要明確寫上第1天、第2天至第7天，以及hashtag「#減速格外食尚」、「#減塑週大挑戰」，並到「減塑格外食尚」網頁報名並提供社群連結及相關聯絡資料。

劉宗勇說，成功完成任1項指定任務並經查符合資格者，就能獲得環保綠點5000點，環保綠點每100點可折抵現金1元，可在購買具有環保標章產品進行折抵，或是拿環保杯去超商換咖啡。