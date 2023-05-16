「大學姐」林筱淇出版新作「洞見思路．定義自己」

在政壇有「大學姐」暱稱的林筱淇，最近出版新書「洞見思路．定義自己」。她和讀者分享，娓娓道來從政9年間的24個人生體悟。

5月21日下午3時到5時，林筱淇將在台北市金石堂書店汀州店（台北市中正區汀州路三段184號）舉行新書分享會，活動邀請民眾黨主席柯文哲一同出席。

林筱淇曾任台北市政府副發言人、台中市政府觀光旅遊局長、台中市政府有給職顧問兼任影視發展基金會執行長等公職，過去令大眾印象深刻的，是她擔任選舉幕僚時的表現。

林筱淇在柯文哲2014年、2018年兩次競選台北市長時，兩度擔任柯競選辦公室發言人，為柯挺身辯護，努力幫助柯成功當選，林筱淇2022年扮演政治幕僚角色，參與團隊運籌帷幄，協助台中市長盧秀燕順利連任。

網路影音平台的「造浪者」、「造后者」電視劇集當紅，讓人想一探究竟政治幕僚的日常，讀者不妨透過閱讀林筱淇的新書，一窺政治工作堂奧。

「洞見思路．定義自己」是由林筱淇本人親自執筆，沒有透過他人代筆。她將參與選舉和行政工作的珍貴歷程，細說背後的意涵與決策邏輯，林筱淇原本擔任行銷公關專業經理人，9年前意外踏入從政之路，政治工作者必須堅守價值立場，接受不同意見衝撞，是極富挑戰與高難度的課題。

林筱淇將她在政治這條道路上遭遇的挑戰，化為24個人生體悟，每個體悟都蘊含她的政治哲學與獨特觀點。