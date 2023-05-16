本土豬荒浮現！政府穩定物價 嚴守產地豬價別破百

彰化縣是全台第三養豬大縣，縣政府和縣養豬協會攜手輔導養豬場升級，不過受到毛豬流行疾病影響，豬肉不足，產地拍賣均價在端午節前維持每公斤90元至93元，因缺豬狀況短期間不易紓解，預料端午節後豬肉量少價揚，產地均價能否控制在95元以下仍充滿變數。

彰化縣養豬協會理事長近日改選，農民陳筆輝當選第九屆理事長，縣長王惠美今天前往贈匾祝賀，並表示彰化縣養豬場155場，養豬42.2萬頭，位居全台第三大，縣政府和養豬協會齊心輔導產業升級，爭取中央補助2021年2.1億元輔導146場次，2022年3.3元輔導165場次，2023年3.7億元，目前開放養豬場申請改善設施符合最新環保標準，縣政府也爭取9千萬給肉品市場建置冷鏈設備。

縣養豬協會理事長陳筆輝感謝縣政府，只要農民申請新設、更新、改善養豬設備，縣政府農業處都不遺餘力幫忙，他希望任內能為養豬戶繼續爭取設備升級的權益。副理事長林睿毅說，中央百億養豬產業基金會補助養豬場增設或改善空調、汙染等設施，彰化縣執行率第一名，歸功農民和縣政府合作。

農民餐敘時談到養豬現況，陳筆輝表示「價格以平穩為主」；彰化縣肉品市場總經理陳國興說，目前維持拍賣均價每公斤90至93元，端午節前盡量控制在95元以下，但產地批發以公斤論價錢，零售市場換成台斤為交易單位，每台斤90元以上。

有養豬戶表示，今年4月之前，約半數養豬場發生仔豬下痢疫情，藍耳病從歐美傳入已本土化，防不勝防，三成養豬場爆發藍耳病疫情，和仔豬下痢成為全台毛豬供應量不足的兩大主因；去年10月起陸續傳出疫情，缺豬後遺症將從5月開始顯現，過了端午節需求高峰，本土豬肉缺口愈加擴大，產地能否守住每公斤95元仍是未知數。