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台大前院長戴東原今晨辭世 一生致力糖尿病、家庭及老人醫學

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大前院長戴東原（右）獲得第27屆醫療奉獻獎，監察院前院長張博雅（左）頒獎給他。圖／本報資料照片
台大前院長戴東原（右）獲得第27屆醫療奉獻獎，監察院前院長張博雅（左）頒獎給他。圖／本報資料照片

國內糖尿病醫學領域大老、糖尿病關懷基金會名譽董事長戴東原，今天上午8時因心肺疾病於睡夢中過世，享壽84歲。

戴東原曾擔任台大醫院院長、成大醫院院長、省立桃園醫院副院長（現為衛福部桃園醫院）、台北仁濟醫院院長，並獲得第廿七屆醫療奉獻獎。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說，戴東原一生致力於三大醫學領域，包括糖尿病、家庭及老人醫學，是家庭醫學及老人醫學開山始祖，更對鞏固台大醫院成為國內龍頭醫院的地位，貢獻很大。

蔡世澤說，戴東原是醫界大前輩，現在糖尿病成為大家十分重視的疾病，可是在早年還沒有這麼重視時，戴東原就投入研究、教學及照顧病人的工作，並出版國內第一本關於糖尿病的專書，在糖尿病領域曾擔任糖尿病醫學會理事長及長達24年的糖尿病關懷基金心董事長，一生致力於糖尿病醫學與研究。

戴東原父親是法界人士，在台大法學院執教，後轉任司法院服務，已故的外公張山鐘是屏東縣萬丹鄉名醫。戴東原曾說，外公在古厝開診所，醫術高超，被病人當神崇拜，門庭若市，每天至少200位病人，從小啟發他學醫的宏願，高中畢業前夕，獲保送台大醫學院，並奉獻一生救治及照顧病人。

戴東原之前接受本報採訪時曾表示，在台大醫院當總醫師時，他是對心臟科及胸腔科有興趣，當時新陳代謝科教授請他協助糖尿病流行病學調查，他想「既然老師看得起，就跑腿吧！」因緣際會到日本參加泛亞洲國際糖尿病研討會，也是首次參加國際會議，激起對新陳代謝科的興趣。經過終身的鑽研，如今成為糖尿病領域的精神領袖。

蔡世澤指出，戴東原教授更是國內家庭醫學及老人醫學的開山始祖，在早年還沒有這麼重視家庭、老人醫學時，戴東原眼光放遠，投入相關領域設立制度。在台大醫院院長任內，也落成了現在台大醫院位在中山南路的新址，對於鞏固台大醫院成為國內龍頭醫院的地位，貢獻很大。對於戴東原過世，內心十分難過，並表達哀悼之意。

國內糖尿病醫學領域大老、糖尿病關懷基金會名譽董事長戴東原，今天上午8時因心肺疾病過世。圖／本報資料照片
國內糖尿病醫學領域大老、糖尿病關懷基金會名譽董事長戴東原，今天上午8時因心肺疾病過世。圖／本報資料照片

台大醫院 糖尿病 台大醫學院

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