聽新聞
test
0:00 / 0:00
回響／軟便劑缺藥 健保支付調高一倍
聯合報獨家報導，用於軟便的指示用藥「氧化鎂」缺貨，健保價過低影響廠商生產意願。健保署昨天表示，自六月一日起「氧化鎂」健保支付價提高一倍，即從每粒○點一六元調高至○點三二元，根據去年申報量達二點六億粒推估，預估一年健保支出增加四一○○萬元，已有六家廠商同意以此價格供貨。
健保署副署長蔡淑鈴表示，根據廠商三月提供成本資料，經四月舉行藥品共同擬定會議討論，同意將氧化鎂的價格調高。台灣有六家廠商持有軟便劑氧化鎂許可證，原先主要由其中一家廠商生產，這家廠商一月缺工缺料，食藥署核准另一家業者專案製造，增加產量，其他家暫時未生產。相信提高藥價之後，業者將會評估加入，有望重新生產。
除氧化鎂，可退燒止痛、大眾常泛稱為普拿疼的「乙醯胺酚」（acetaminophen）」、可抑制噁心嘔吐的小兒止吐藥「多潘立酮」（domperidone），也經健保共擬會同意調高支付價。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言