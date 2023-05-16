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回響／軟便劑缺藥 健保支付調高一倍

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
用量極大的指示用藥的「氧化鎂」軟便劑去年起傳出缺藥，健保給付過低、缺工、缺料等影響因素都受到高度矚目。 記者余承翰／攝影
用量極大的指示用藥的「氧化鎂」軟便劑去年起傳出缺藥，健保給付過低、缺工、缺料等影響因素都受到高度矚目。 記者余承翰／攝影

聯合報獨家報導，用於軟便的指示用藥「氧化鎂」缺貨，健保價過低影響廠商生產意願。健保署昨天表示，自六月一日起「氧化鎂」健保支付價提高一倍，即從每粒○點一六元調高至○點三二元，根據去年申報量達二點六億粒推估，預估一年健保支出增加四一○○萬元，已有六家廠商同意以此價格供貨。

健保署副署長蔡淑鈴表示，根據廠商三月提供成本資料，經四月舉行藥品共同擬定會議討論，同意將氧化鎂的價格調高。台灣有六家廠商持有軟便劑氧化鎂許可證，原先主要由其中一家廠商生產，這家廠商一月缺工缺料，食藥署核准另一家業者專案製造，增加產量，其他家暫時未生產。相信提高藥價之後，業者將會評估加入，有望重新生產。

除氧化鎂，可退燒止痛、大眾常泛稱為普拿疼的「乙醯胺酚」（acetaminophen）」、可抑制噁心嘔吐的小兒止吐藥「多潘立酮」（domperidone），也經健保共擬會同意調高支付價。

健保 食藥署

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