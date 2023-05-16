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健康你我他／奮戰1年 還趾甲真面目

聯合報／ 文／賽夏客（苗栗頭份）
經過一整年的治療，終於讓頑強的灰指甲無所遁形。圖／賽夏客提供
經過一整年的治療，終於讓頑強的灰指甲無所遁形。圖／賽夏客提供

我尚未榮登聽天命之年，已被灰指甲日浸月侵，腳的小拇趾首當其衝，已變厚變硬，像雞爪子般，緊鄰的無名趾難逃劫數，如此攻城掠地，蔓延開來。

當我警覺到腳趾甲不對勁時，十趾無一倖免，於是展開搶救腳趾甲大作戰，到藥房購買成藥治療，擦了兩瓶，輕微者略有改善，嚴重者不動如山，原來只擦藥效果差。

換家藥房尋找治療藥，老闆問買便宜的還是貴的？我不解地問：「藥有差別嗎？」老闆回說：「當然有差，便宜的天天擦，效果不佳；貴的一周治療一兩次即可。」原來之前買的是前者，即便是天天擦，治療效果差。

這次我咬緊牙根買昂貴的，一盒裡面有粗砂棒、消毒紗布、擦拭棒和藥水，依照說明先洗乾淨雙腳，用粗砂棒來回磨平趾甲，留在趾甲上的趾甲粉用酒精紗布擦拭掉，處理乾淨後，再上一層藥，等敷面乾燥後，再塗上第二層，即完成一次療程。

為了避免遺忘時間，我選擇固定周日和周三兩天治療，趁晚上洗澡時，多讓腳趾甲泡水軟化，這樣研磨起來比較不傷角質層，而且不須再穿鞋子出門，讓藥物充分滲透吸收，的確有顯著的療效。

經過一整年的治療，終於讓頑強的灰指甲無所遁形，除了小拇趾和無名趾仍繼續作困獸之鬥，但我有決心收復失地，還給我原來的真面目。

老闆 酒精

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