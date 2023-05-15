統聯疑遭駭民眾控個資外洩 交通部：周四前初步調查出爐

詐騙猖獗，統聯客運官網疑遭駭客攻擊，傳乘客個資外洩，更接到詐騙騷擾訊息與電話。統聯客運12日聲明提醒慎防詐騙；目前暫時關閉官網、網路及APP訂票，民眾仍可在四大超商、車站購票。交通部表示，待資安公司檢核，預計周四前會有初步結果。

統聯客運12日在臉書專頁發布「防詐騙特別提醒」聲明，指出統聯不會要求乘客，在電話中提供任何銀行帳戶、信用卡資料，也絕對不會要求乘客前往ATM提款機操作，解除分期付款或退款；如接獲不明人士電話，假冒統聯客運客服人員、金融機構、檢調單位之名，要求提供相關資料，請勿提供以免受騙，並立即撥打警政署防詐騙詢專線165求證。

不少網友在該則臉書發文留言，表示自己遭詐騙騷擾，甚至連訂票日期與地點、身分證字號等資訊都被掌握。

交通部公路總局表示，統聯上周五有告知，接獲乘客反映詐騙訊息，為避免民眾受害，暫時關閉官網、APP訂取票功能。目前尚不能確定是否確實遭駭，以及個資外流筆數，公路總局目前正了解狀況，建議統聯報案，待資安公司檢核，預計周四前會有初步結果。

統聯客運表示，已協請專業資安人員查核鑑識。乘客近期在網路、APP訂票，仍可現場取票搭乘，權益不影響；如有購票需求，仍可透過場站、四大超商、萬達通APP、客路APP等管道取得，不影響購票。