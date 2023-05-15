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憋氣吸氣就可完成 七旬翁重粒子治肝癌

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
重粒子治療治療費用健保不給付，自費約需70多萬至140萬新台幣不等。記者楊雅棠／攝影
重粒子治療治療費用健保不給付，自費約需70多萬至140萬新台幣不等。記者楊雅棠／攝影

歷經四任院長、斥資45億元新台幣，台北榮總「重粒子癌症治療中心」今天終於正式啟用。台北榮總副院長李偉強表示，重粒子治療與手術、免疫治療等其他癌症治療方式可相輔相成，適用癌別包括攝護腺癌、脊索瘤、胰臟癌、肝癌、肺癌、唾液腺癌、胰臟癌、頭頸癌，以及骨肉瘤等。治療為非侵入性，患者皮膚表面會出現些許泛紅，較無其他不適症狀。

74歲的童先生因B肝合併輕微肝硬化，去年5月經電腦斷層檢查發現右肝有2.6公分腫瘤。雖可透過手術或熱射頻燒灼術，但考量治療風險未同意。經醫療團隊評估，體能、健康狀況符合治療需求，邀請其參加重粒子臨床試驗。

童先生表示，向神明擲筊後獲三聖筊，決定接受重粒子放射治療；「治療不會痛，免吃藥、免吃苦、沒有疤痕，吸氣、憋氣就可以完成」。

經過治療團隊訂定治療計畫並準確定位腫瘤後，一周內完成4次照射，治療期間皮膚只有輕微泛紅，無其他不適；後續後經肝臟核磁共振追蹤檢查，右肝腫瘤已完全消失，未再復發。

童先生主治醫師、台北榮總重粒子放射腫瘤部主治賴宜君表示，適合重粒子治療為尚未轉移的一、二期癌症，或是多顆腫瘤但集中、範圍不超過15公分。

依據腫瘤大小和複雜度照射次數約4至16次，治療費用健保不給付，自費約需70多萬至140萬新台幣不等。以童先生肝癌照射4次療程，包括固定模具製作、模擬定位3D影像擷取、呼吸調控治療等，約需花費90多萬元。

李偉強表示，重粒子治療的原理為通過同步加速器將碳離子加速到光速70%，並透過布拉格峰特性，將高強度能量集中到透過精準定位的腫瘤，達成腫瘤消融效果。加上重粒子重量為質子的12倍，對癌細胞有更強大破壞力，因此可大幅縮短療程。若以攝護腺癌為例，光子治療約需40次、質子治療需30至40次；重粒子治療則只需要12次。

李偉強也表示，癌症治療方式很多種，如果患者仍有其他如手術、化療等方式治療，仍會建議患者採用。但對於手術困難的頑強腫瘤，如骨肉瘤、脊索瘤、鼻腔黑色素瘤等，不論化療、放療效果都不好，就很適合採用重粒子治療。另外如肝癌、肺癌、胰臟癌容易切除到其他組織的腫瘤，若合併重粒子治療效果更顯著。

74歲的童先生（中）表示，重粒子治療不會痛，吸氣、憋氣就可以完成；左為主治醫師賴宜君、右為北榮副院長李偉強。記者楊雅棠／攝影
74歲的童先生（中）表示，重粒子治療不會痛，吸氣、憋氣就可以完成；左為主治醫師賴宜君、右為北榮副院長李偉強。記者楊雅棠／攝影
歷經四任院長、斥資45億元新台幣，台北榮總「重粒子癌症治療中心」今天終於正式啟用。記者楊雅棠／攝影
歷經四任院長、斥資45億元新台幣，台北榮總「重粒子癌症治療中心」今天終於正式啟用。記者楊雅棠／攝影
重粒子治療包括固定模具製作、模擬定位3D影像擷取、治療計畫與電腦運算作業、重粒子放射治療和治療後的追蹤。記者楊雅棠／攝影
重粒子治療包括固定模具製作、模擬定位3D影像擷取、治療計畫與電腦運算作業、重粒子放射治療和治療後的追蹤。記者楊雅棠／攝影

腫瘤 癌症治療 手術

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