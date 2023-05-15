植栽遭蟲害怎辦？「防治轉盤」提供移除方式及資材選擇

不少民眾自行種植農作物卻遭遇蟲害不知如何解決，農委會從都會農業樂農城市計畫及輔導社區、校園等民眾經驗，彙整出常見葉菜類、葫蘆類及茄科作物等常見18種作物病蟲害防治方法，並轉化為創新便利的「防治轉盤」教具，方便民眾於場域操作時即時查找。

農委會桃園區農改場表示，防治轉盤容易理解及操作，可快速解決多數民眾會遭遇的「病蟲害如何防治」及「防治資材如何稀釋」等2大疑問，藉由防治轉盤的正面，初步區分發生的病蟲害類別，並找到對應的物理防除方法及可選用的防治資材種類。

如春季種植茄科作物（像是青椒、茄子）時，若多日無雨、天氣尚涼旦氣溫已漸回升時，開始發現植株新芽捲曲，或是於葉片見到煤煙病徵，翻開葉片下位葉若發現比米粒還小的黃、綠色小蟲，可能為芽蟲危害，此時可藉由轉盤建議的防治步驟，先以物理防除方式，移除受害嚴重的下位葉。

移除病葉後，可再施用免登記植物保護資材，如柑桔精油或乳化植物油（如葵無露、農皂等）；若病蟲持續發生或加劇，可再考慮使用藍底圓圈的生物農藥或礦物油，該類資材僅限於特定作物病蟲害，建議掃描轉盤上的QR code，確認可使用作物、病蟲害及稀釋倍率後再行施用。

值得一提的是，防治轉盤背面赴附有稀釋換算表，考量多數民眾取得粉末狀或液態防治資材製劑後，不理解包裝說明上的稀釋倍率該如何配製，可參照換算表後找到稀釋倍率，據以配製。

桃園場強調，防治轉盤所建議事項皆為有機或友善環境的防治方法，參照上述方法種植出的作物，無化學農藥殘留疑慮，民眾可安心食用。此防治轉盤目前已於北市北投區清江國小及新北市淡水區新市國小、樹林區桃子腳國小等校園食農場域少量試用，可替課務繁忙的教師省下不少上網查找病蟲害防治方法的時間。

同時，防治轉盤也已無償授權予台北市農會，於建國假日花市舉辦活動時發放，可供市民家庭或社區園藝操作時參考；另台灣大學生農學院、嘉義縣太保市農會也申請授權印製並在講習會上發放，以協助自用栽培者或農民生產時快速查找化學農藥減量的替代方案。

桃園場表示，期待藉由防治轉盤的易理解性及便利性，提升初階種植者友善防治意願，進而開始了解作物栽培及病蟲害等知識，累積種植及防治經驗，願意投入時間及精力，從植物殺手蛻變為綠手指，也歡迎具友善病蟲害防治推廣需求的農會、政府機關（構）、農業相關的大專院校、財團法人機構及非營利社團法人聯繫。