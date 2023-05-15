閱讀障礙兒子得全國空手道冠軍 她心存感恩當寄養媽媽

台北家扶中心寄養家庭王紀鍾、魏仁傑夫婦，今年獲得全國績優寄家殊榮。他們的兒子有閱讀障礙，陪伴成長吞下不少心酸，但也感念一路走來獲得不少人的協助。兩人決定加入寄養家庭，換他們來幫助其他人，希望善念不斷循環，可以讓台灣社會更美好。

1999年「921大地震」發生後，許多家庭破碎，許多孤兒需要安置。魏仁傑回想那時候看到歌仔戲明生孫翠鳳，為家扶基金會拍攝的宣傳影片，心想不像企業家可捐款幫助災民，但是出力照顧孩子沒有問題，因此申請接受寄養家庭培訓。

審核資格期間，魏仁傑的公公往生，未接受培訓。等到有閱讀障礙的小兒子王永奇讀大學，8年前再次提出申請，並通過培訓後成為寄養家庭。

魏仁傑說，1990年代台灣社會對早療並不熟悉，教養兒子求學過程相關辛苦，還好學校有老師，醫院有醫生帶給她很多鼓舞的力量，並許下有朝一日，換她幫助別人的心願。等到孩子漸漸能獨立生活，馬上付諸行動。

魏仁傑說，王永奇讀國小時，同學可以輕易朗讀課文，他卻宛如看「天書」，升上內湖國中後接受鑑定為閱讀障礙學生，老師從旁輔助才漸上軌道。國中的老師陳美珠發現他有運動天賦，栽培他成為空手道校隊，畢業後升學內湖高中體育班，高三拿下全中運空手道第5量級對打金牌。

魏仁傑說，每個寄養童背身後都有不同的故事，帶寄養童要有更大的包容心和責任心，因為他們大多缺乏家庭的愛，很多孩子的未來要靠自己去翻轉 ，照顧者的付出可能會影響他們的一生。如果有更多的人願意關心與照顧這些孩子，在他們身上播下良善的種子，相信會成長成枝繁葉茂的大樹。

3年前魏仁傑就醫檢查罹癌，去年11月間復發，目前仍在接受治療。雖然有準備假髮，但樂觀的她可坦然的以「光頭」造型現身。抗癌過程中，她也常在醫院注入正面能量。因為只要沒有打針，她會走出病房到處逛，看到「有緣的病友」會鼓勵他們，互留資訊交換一些心得，身心感覺不舒服時互相打氣。

魏仁傑不只安慰病友，人情練達的她，也為其他癌友家屬帶來陽光。曾遇到病友的一對子女，姊弟會為了照顧生病的媽媽產生爭執，從中勸說。姊姊對她說，跟她聊天過後，生弟弟的氣就會化於無形，又能帶著好心情去照顧媽媽。

新北市家扶中心主任林夢萍說，寄養家庭招募因為社會環境變遷，面臨寄家老化、數量不足問題，社福團體和縣市政府設法因應，提供寄養童更好的居住環境。