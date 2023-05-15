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全國績優寄養家庭捲入家暴疑雲 掙回清白為寄養童發聲

聯合報／ 記者邱瑞杰洪子凱／連線即時報導
今年全國績優寄養家庭得主魏仁傑捲入家暴疑雲，事後還她清白。她為此發聲，爭取寄養童受教權。記者邱瑞杰／攝影
今年全國績優寄養家庭得主魏仁傑捲入家暴疑雲，事後還她清白。她為此發聲，爭取寄養童受教權。記者邱瑞杰／攝影

今年全國績優寄養家庭得主魏仁傑，照顧發展遲緩的3歲多女童，因額頭有不明傷痕，幼兒園通報家暴。魏仁傑說，不怕調查，事後也還她清白，只是感嘆寄養童不該受差別對待，校方也不宜放大檢視寄養家庭，否則讓人「嚇到退出」寄養體系，何處是兒家？

女童就讀的小學附幼校長說，幼兒園的幾名老師都很用心，發現女童有些學習領域跟不上很關心。老師看到女童額頭有不明傷勢，依規定要在24小時內通報，絕對不是針對特定對象才這麼做。如果老師有問題，自己做不好「被處理」，他也不會「師師相護」。

台北市社會局表示，雖然案發在新北市，但寄養家庭是北市核定，所以第一時間有派社工前往寄家瞭解，後續新北查無實證。家扶中心表示，個案平常照顧狀況良好，北市社工也有持續關心瞭解學童情緒狀況。

社會局說，老師會透過小朋友日常服裝、精神狀況和言談內容，判斷有無異狀及是否通報。社會局接獲通報，會在第一時間調查，平時也會定期考核寄養家庭，廢止不符合資格的寄養家庭。

魏仁傑原本在安親班當老師，離職後和丈夫王紀鍾接受台北市家扶中心培訓，加入寄養家庭體系，目前照顧讀小學的男童和讀幼兒園的女童。女童5個月大時，因病從外縣市到台北的醫學中心就醫。民國109年2月間住進魏仁傑家中，由她負責照顧生活和陪伴就醫。

魏仁傑說，可能因為長期住院治療等原因，女嬰有發展遲緩現象，2歲時接受早療。為了讓女童多接觸外面世界，跟社工討論後，去年9月讓她就讀學區小學附設幼兒園。

多年前罹患乳癌的魏仁傑，在女童讀幼兒園不久，發現癌症轉移復發。治療期間照顧女童有時力不從心，接送孩子的工作交給丈夫和兒子。她說，有跟老師表達事出突然，父子各有工作，接送時間可能會耽擱幾分鐘，請老師包容體諒。

今年3月初，魏仁傑接到女童的老師通知將被調查，原因是女童的額頭有不明傷痕，學校已依規定通報發生疑似家暴案。台北家扶社工同日接獲通知，前往學校了解狀況。校方事後說，女童最近頭髮常常沒綁，也沒有天天洗澡，憂心寄養家庭疏於照顧女童。

魏仁傑坦承沒有發現女童額頭有傷痕，但家人絕對沒有施暴。她不知女童為什麼受傷，也可能是在學校跌倒造成。她難以接受學校未知會社工就通報疑似發生家暴案。

因為捲入家暴疑雲，魏仁傑想起有些老師對寄養家庭、對寄養童可能有偏見。寄養童的背景跟一般孩子不同，但受教權利不該被差別對待，甚至應獲較大包容。如果教育單位沒有辦法做到，這些孩子就太可憐了。

她說，寄養家庭招募已不容易，有些寄家遇到難帶的孩子會選擇退出，「不好帶」的寄養童可能一家換過一家，最後只能去機構。社會各界不該放大檢視寄養家庭，而是要發揮同理心，協助寄養家庭幫助個案，讓這些苦命的孩子有個家。

今年全國績優寄養家庭得主魏仁傑捲入家暴疑雲，事後還她清白。她為此發聲，爭取寄養童受教權。記者曾吉松／攝影
今年全國績優寄養家庭得主魏仁傑捲入家暴疑雲，事後還她清白。她為此發聲，爭取寄養童受教權。記者曾吉松／攝影

寄養家庭 幼兒園

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