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白天漸熱暖如夏 吳德榮：周四迎第三波梅雨

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白天漸熱暖如夏 吳德榮：周四迎第三波梅雨

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
白天漸熱暖如夏，周四迎第三波梅雨。本報資料照片
白天漸熱暖如夏，周四迎第三波梅雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起天氣漸暖，周四迎第三波梅雨鋒面。

吳德榮說，最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日各地仍有鬆散雲層逐漸通過，花東及屏東有局部短暫雨，山區有零星降雨的機率；白天氣溫明顯回升，早晚微涼。各地區平地氣溫：北部17至31度，中部20至32度，南部21至33度，東部18至31度。

他指出，最新模式模擬顯示明日及周三(16、17日)各地多雲時晴，白天暖熱如夏、北部高溫皆在32度以上，南部亦將升至35度左右；山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四、五(18、19日)，「梅雨季」的第3波鋒面影響，仍為「移動性」，且結構鬆散，降雨機率雖提高，但各地受影響程度待觀察。周六、下周日(20、21日)鋒面東移，天氣未完全好轉，大氣仍不穩定，局部地區偶有短暫陣雨。

吳德榮 梅雨

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