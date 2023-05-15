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長輩照顧、育兒親職…家庭教育前進職場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

教育部二○二○年推動「友善家庭企業聯盟推動方案」暨「鼓勵職場推動家庭教育試辦計畫」，至今促成十三縣市、逾卅三企業合作，利用公司午休、親子日等機會，輸送家庭教育相關議題到職場，共已觸及超過四千人次。

新北市家庭教育中心組長倪學賽分享，除了深入學校、社區舉辦座談，今年也開始跑企業，跟十一家科技業合作，借用午休一小時時間，客製化員工感興趣的議題，為勞工家庭「增能」。她發現滿多「三明治」世代對長輩照顧、育兒親職有很高需求，包括長照2.0、失智症照護、代間教育、親子教養都很受歡迎。

但偏鄉推行家庭教育方式大不同。台東縣家庭教育中心主任王招蘭說，台東幅員廣大，且隔代教養普遍，服務對象為阿公阿嬤比率高，該中心主要會向長輩介紹教養方式、如何與學校老師溝通、肯定長輩帶孫的辛苦，給予情感支持，也會針對經濟弱勢家庭提供理財等家庭資源管理教育。

長輩 親子教養

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