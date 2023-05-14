北市規劃1200月票6月15日預售 還需公路總局點頭
北北基桃1200元月票7月1日登場，有買雙北1280月票的民眾若要用同張卡，需要先退掉1280方案才能買；北市府並表示，規劃6月15日預售1200月票，但還要等公路總局核定。
7月1日1200元北北基桃定期票發行，現行1280元公共運輸定期票將販售至6月30日止，民眾若要用同張卡搭車，必須先把1280月票退掉才能再買1200月票。
台北市交通局運輸管理科長廖苑伶告訴中央社記者，規劃6月15日預售1200月票，但公路總局還未核定，可能還有變數。
台北捷運則表示，1200元定期票申請計畫書已經送公路總局審查，預計5月26日會公告審查結果；未來新台幣1200元月票正式啟用後，旅客隨時都可以至北捷各車站辦理1280定期票退費，及購買1200元定期票。
北捷指出，1200元定期票目前規劃於台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台鐵車站的指定售票窗口、北市市府轉運站悠遊卡客服中心及部分國光客運悠遊卡售票加值機購買。
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