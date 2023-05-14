北市規劃1200月票6月15日預售 還需公路總局點頭

追求「人生夢想清單」不是只有大谷翔平做得到，68歲的台東眼科醫師朱建銘為了一圓人生夢想，在53歲時列下「拍攝全世界18種企鵝」的幸福清單，以毅力、勇氣和熱情走訪極地，足跡遍及全球137國，前進南北極10多次，他的築夢之旅鼓舞不少熟齡族，也提醒要先做好萬全準備。朱建銘已列好下一個幸福清單，這個目標讓大小朋友都驚呼連連。...

2023-05-14 16:59