快訊

拜會韓國瑜曝雙手緊握照 郭台銘：4年後我們不再錯過團結機會

機器人世錦賽 台灣國中生闖全球前8強奪驚奇獎

聯電股東會紀念品台北排隊人潮 網購轉賣免排隊300元有找

北市規劃1200月票6月15日預售 還需公路總局點頭

中央社／ 台北14日電
北市交通局證實，基北北桃1200元都會通月票6月15日提前開賣，有效日期從7月1日；圖為台北捷運下班人潮。記者余承翰／攝影
北市交通局證實，基北北桃1200元都會通月票6月15日提前開賣，有效日期從7月1日；圖為台北捷運下班人潮。記者余承翰／攝影

北北基桃1200元月票7月1日登場，有買雙北1280月票的民眾若要用同張卡，需要先退掉1280方案才能買；北市府並表示，規劃6月15日預售1200月票，但還要等公路總局核定。

7月1日1200元北北基桃定期票發行，現行1280元公共運輸定期票將販售至6月30日止，民眾若要用同張卡搭車，必須先把1280月票退掉才能再買1200月票。

台北市交通局運輸管理科長廖苑伶告訴中央社記者，規劃6月15日預售1200月票，但公路總局還未核定，可能還有變數。

北捷運則表示，1200元定期票申請計畫書已經送公路總局審查，預計5月26日會公告審查結果；未來新台幣1200元月票正式啟用後，旅客隨時都可以至北捷各車站辦理1280定期票退費，及購買1200元定期票。

北捷指出，1200元定期票目前規劃於台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台鐵車站的指定售票窗口、北市市府轉運站悠遊卡客服中心及部分國光客運悠遊卡售票加值機購買。

北捷 捷運 北市

延伸閱讀

北北基桃1200月票下月中旬開賣 新北：1280月票可用好用滿

基北北桃1200月票下月15日提前賣 7月才能用

1280月票賣到下月底 北市：1200月票朝7月1日發行邁進

北北基1280通勤月票退場機制出爐 同卡先退再買1200月票

相關新聞

基北北桃1200月票下月15日提前賣 7月才能用

基北北桃1200月票將提早開賣。北市交通局長謝銘鴻證實，為了分散1200月票購票與1280月票退票人潮，將提前於6月15...

北北基桃1200月票下月中旬開賣 新北：1280月票可用好用滿

新北市交通局長鍾鳴時今日證實，「1200月票」預計在6月16日正式開賣，7月1日啟用，原本的1280月票將於6月30日停...

西南季風醞釀中 彭啟明：盼典型梅雨鋒接近帶來雨水

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今晚即將登陸緬甸的強烈熱帶氣旋摩卡，近中心最大風速達到1...

梅雨季第2波鋒面不如預期 賈新興：只高屏、大台北山區有雨

今天母親節，梅雨季第二波鋒面報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，雲厚的母親節天氣，實際下雨的狀況...

68歲眼科醫師耗時15年拍下全球18種企鵝 點燃人生熱情靠「幸福清單」

追求「人生夢想清單」不是只有大谷翔平做得到，68歲的台東眼科醫師朱建銘為了一圓人生夢想，在53歲時列下「拍攝全世界18種企鵝」的幸福清單，以毅力、勇氣和熱情走訪極地，足跡遍及全球137國，前進南北極10多次，他的築夢之旅鼓舞不少熟齡族，也提醒要先做好萬全準備。朱建銘已列好下一個幸福清單，這個目標讓大小朋友都驚呼連連。...

北市規劃1200月票6月15日預售 還需公路總局點頭

北北基桃1200元月票7月1日登場，有買雙北1280月票的民眾若要用同張卡，需要先退掉1280方案才能買；北市府並表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦