母親節幫媽媽顧面子也要顧「骨子」 骨質疏鬆風險族群快治療

一年一度母親節到了，但除了送媽媽保養品外，也不可忽視幫媽媽投資健康，注意骨質疏鬆問題；尤其女性在停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質流失速度會迅速上升。中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山表示，骨鬆性骨折一旦發生，會嚴重影響生活品質，50歲以上停經婦女等高風險族群，建議要透過專業的DXA骨密度檢測掌握骨骼健康。

黃兆山表示，骨質疏鬆是骨骼微細結構發生破壞，導致骨骼脆弱、骨量減少或骨密度下降。初期症狀並不明顯，加上出現「駝矮痛」與老化的症狀類似，常等到骨折發生後才驚覺自身骨密度過低，確診骨質疏鬆症。

黃兆山便分享曾有一名約50歲女性帶著婆婆就醫治療骨鬆，在醫師提醒也為風險族群後，一併進行骨密度檢測，檢測完才知道自己的骨密度竟比已確診骨鬆的婆婆還低。

骨鬆性骨折一旦發生將嚴重影響生活品質，尤其是髖部骨折常導致長期臥床，因此容易產生褥瘡、肺炎、尿道炎、靜脈炎、營養不良、憂鬱症等症狀。髖關節骨折發生後，一年的死亡率高達22%；骨質疏鬆性骨折一年內，約有45%年長者再次骨折，且二度骨折將導致死亡風險增加。

根據2023年「台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引」，骨質疏鬆症患者符合其中一個條件，就是極高骨折風險族群。包括骨密度T值低於-3.0、最近12個月內發生骨鬆性骨折、接受骨質疏鬆症治療中仍發生骨折、有多發性骨鬆性骨折、在服用會造成骨質流失的藥物，如類固醇並發生骨折、跌倒風險高或有傷害性跌倒病史的患者等。

若為高風險族群，黃兆山建議及早進行DXA骨密度檢測，及早介入治療或擬定照護計畫，避免骨折憾事發生。