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詐騙新手法！超逼真「交通罰鍰逾期未繳」簡訊 刷卡繳款慘被騙9千元

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: YouTube／翻攝自志銘與狸貓

文／蔡瓅萱

又有新型詐騙手法出現！有民眾近期收到「交通違規罰鍰未繳」的簡訊，並且還附上了看起來像是監理站網址的連結，要求點進去進行繳費。連結內的頁面是看起來像監理站網站的詐騙頁面，讓受騙民眾使用信用卡繳費。由於簡訊和網址、網站都做得非常逼真，因此很容易上當受騙。

詐騙新手法！假冒監理所要求民眾繳納交通違規罰鍰

以「黃阿瑪的後宮生活」頻道建立起人氣的知名YouTuber「志銘與狸貓」近日發布一支新影片，表示同事收到一封告知他交罰款鍰逾期未繳的簡訊，簡訊內還附上了繳費連結，點進去之後是一個看起來像監理站官方網站的頁面，整體做得幾乎和真的監理所網站一模一樣，會詳細列出違日期、處罰事由、處罰條例、應到案日、違規單號、罰鍰金額等等。

交通違規簡訊詐騙

image source: YouTube／翻攝自志銘與狸貓

交通違規簡訊詐騙

image source: YouTube／翻攝自志銘與狸貓

在詳細資訊下方有繳費連結，點進去後會要求輸入信用卡號刷卡繳費，和一般網路刷卡的流程一樣。沒想到一開始在頁面上寫著「900元」的罰款，在刷卡後收到的通知簡訊上居然變成「9,000元」。原先的詐騙網站先以合理的假金額降低受害者的戒心，實際上設定的刷卡金額卻是9,000元。

交通違規簡訊詐騙

image source: YouTube／翻攝自志銘與狸貓

網頁細節超逼真　收到簡訊先留意這2點

在影片中提到，該詐騙網站的許多細節都做得非常逼真，甚至還放上了可以點擊撥打的監理所電話，且電話號碼和真正的監理所一模一樣，「就是打定你不會打電話去監理所求證。」不過其實也有其他可疑的跡象，像是整個頁面都沒有出現受騙者的名字及車號，「必須要你自己輸入你的名字，所以我覺得這個正常你應該要有點起疑，就是他寄給你這個順序，但是你還要自己輸入名字電話。」

交通違規簡訊詐騙

image source: YouTube／翻攝自志銘與狸貓

雖然仍有跡象可以發現是詐騙，不過這種詐騙手法就是利用人的心理，在收到罰款通知的心急狀態下就不會太仔細地去檢查。對此，志銘與狸貓也提出2點呼籲，若是收到疑似詐騙的訊息，先留意以下事項：

1. 不點進任何陌生網址（有些網址點了可能會導致手機電腦中毒癱瘓）。

2. 就算點入頁面，也不要輕易付款，先向相關單位求證。

以這個詐騙案例為例，假如真的有交通違規事項，應該會收到違規通知，也會有違規當下的照片及罰款繳納方式。若不小心受騙上當，由於這種詐騙是誘導民眾主動輸入信用卡號刷卡，並非盜刷，因此信用卡公司無法受理退款，就算到警局報案也不能保證一定能將被騙的錢拿回來，因此要格外留意。

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