生育政策缺一角 大齡女子凍卵防不孕

盧小姐在媽媽的支持下決定凍卵，因為媽媽非常想抱孫，年約42歲的她至今單身，一心想趁著卵子品質還好時先凍著，以防萬一，至於何時使用，她目前沒有想法。

盧小姐告訴中央社記者，印象中剛好看到國外藝人凍卵報導，想到自己生理期不是很穩定，和媽媽提到凍卵時得到了支持，因為媽媽非常希望趕快抱孫，任何手段都願意嘗試，整個凍卵過程沒有任何心理掙扎。

盧小姐把凍存的卵子暱稱為「蛋蛋」，她指出，打排卵針時，使用的針數越多、收費越高，取卵又是另外一筆費用，「蛋蛋」每年的冷凍保存費則像是「保護費」，而且還漲價。

盧小姐知道，如果這輩子都不結婚卻想要小孩，是不行的，因為目前法令規定，要做試管嬰兒，配偶欄必須有名字，「蛋蛋拿不回來、更不曉得要拿到哪去，這不夠友善，若都不結婚，保護費要一直付嗎？」

Kelly（化名）的情況是39歲切除子宮肌瘤，當時單身的她擔心影響生育，決定先凍卵，凍卵給她把孩子生回來的機會。

時間回到2021年，即使數十萬元的凍卵費用需要自己承擔，Kelly依然決定凍卵，為以後能當媽媽留下一點保障。隔年Kelly和男友步入婚姻，婚後1年解凍卵子，做了試管嬰兒，成功懷上一對雙胞胎。

Kelly曾經開刀切除肌瘤，子宮受過傷，多胞胎可能增加負擔，但好不容易有了寶寶，實在捨不得減胎，她沉浸喜悅中，準備迎接王子公主與愛的結晶過著幸福快樂日子，沒想到孕期第22週早產，雙胞胎沒能留住。

傷心欲絕的Kelly花了快1年調適。今年，她勇敢踏進診間要把孩子生回來。醫師這次只植入1個胚胎，年過40歲的Kelly再度懷孕，目前第10週，回診時在診間做超音波檢查聽到寶寶心跳聲，她激動地聽著，還錄音留念，特別珍惜得來不易的寶貝。

目前桃園市提供30歲至40歲市民凍卵營養金新台幣1萬元、第2年與第3年保存金各6000元，金額最高為2萬2000元；新竹市提供25至40歲女性卵巢功能抽血檢驗2000名及凍卵療程1000名，合計最高3萬1000元。

高虹安今年39歲未婚，日前她在凍卵補助啟動記者會中表示，女性在人生有許多重要決定，生育規劃與現實環境無法兩全下，推出符合時代趨勢的友善政策，包括卵巢功能檢測、凍卵療程及凍卵管理費，鼓勵民眾生育。

同樣未婚的民進黨立委高嘉瑜呼籲，國家應補助年輕女性凍卵，現在是想生的生不出來，能生的不想生，高齡化生育在台灣已是常態，這是生育政策很大的問題，讓年輕女性提早有凍卵觀念，凍卵費用高，政府能拋磚引玉，撥經費補助，對單身女性是誘因，以後不管幾歲生小孩，總能有一個機會。

凍卵，不只是單身女子、也是同婚女性的選擇，高嘉瑜告訴中央社記者，是否進一步開放到同性伴侶，必須評估社會共識，可以再溝通，初步希望開放單身女性。

她認為，過去傳統觀念認為家庭一定要有爸爸、媽媽，這觀念可能越來越不符合社會常態。