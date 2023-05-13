招募公車司機！公路總局祭最高補貼13.7萬、南市再加碼

公路總局「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」巡迴徵才，今天在台南轉運站舉辦招募大客車駕駛活動，有逾百駕駛、行政職缺。台南市府更輔導公車業者加碼津貼和獎金，鼓勵求職朋友一同加入公共運輸服務。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視公共運輸服務品質，因應疫情逐步趨緩及促進公共運輸使用方案吸引民眾回流，指示交通局持續鼓勵本市業者透過本府勞工局或公路總局就業媒合活動，期能各家業者各自加碼盼補足人力缺口。

局長王銘德表示，本次擴大徵才活動由嘉義區監理所主辦，凡透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月者，即可享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費(小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬923元)、訓練期間生活津貼每日850元(最高領取4萬7600元)，另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元

王銘德指出，公路總局持續祭出就業補助方案，市府全力輔導轄內客運業者參與，此次擴大徵才由府城、興南、新營、漢程客運提供逾百駕駛長、站務人員及行政人員等職缺，交通局也輔導本市市區客運業者提供多項公司福利及加碼補助，駕駛長平均可月領約4至5萬不等的優渥薪資外，依各公司規定更加碼任職滿1年可領1至4萬不等的獎勵金，相當吸引人，鼓勵有志投身公共運輸服務業之民眾前往爭取及詢問，也歡迎在地求職朋友呼朋引伴來面試。

公共運輸處處長吳俁之表示，有意願投入客運業職場的民眾，歡迎今天上午10點至下午15時到台南轉運站各業者攤位洽詢，也可透過各公司徵才專線或求職網站，或關注各地職訓就服中心辦理徵才場次至現場面試，祝福求職者「勇往職前」找到好工作，也歡迎逕洽各客運業者專線詢問報名。