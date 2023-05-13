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想成為營業大客車駕駛嗎？這裡最高補助13.7萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月20日，交通部公路總局在台中區監理所辦理擴大徵才活動，符合資格駕駛，最高一人補助13萬7273元。圖／豐原監理站提供
本月20日，交通部公路總局在台中區監理所辦理擴大徵才活動，符合資格駕駛，最高一人補助13萬7273元。圖／豐原監理站提供

想成為營業大客車駕駛嗎？本月20日上午9點至下午2點，交通部公路總局在台中區監理所辦理擴大徵才活動，現場有中部地區多家客運業者及相關職缺資訊，符合資格駕駛，將有3項津貼領取，最高一人補助13萬7273元。

民眾在今年2月17日至3月16日期間未擔任大客車駕駛人，且透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月，即享有3項補助津貼可領取。

分別為「補助駕駛訓練費」，小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、乙類營業大客車駕駛人專業訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專業訓最高5萬923元。

第2項補助津貼為，「訓練期間生活津貼」每日850元，最高領取4萬7600元；第3項補助津貼，駕駛任職滿3個月至1年，再加發「穩定就業獎勵金」最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元。

豐原監理站黃建興站長表示，公路總局再推出「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，提供多項補助優惠，吸引求職民眾現場洽詢大客車駕駛員工作內容及福利待遇，協助民眾找到合適職缺。台中區監理所，地址：台中市大肚區遊園路1段2號。

職缺 監理站 求職

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