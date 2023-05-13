曾文水庫枯旱低水位 露出圓柱建築是獨步全球水利工程

曾文水庫目前蓄水率僅剩6.5％，水利署南區水資源局展開年度安全評估作業，正好把握水位低下的時機水中檢查。這座原沈沒在水中的圓柱建築體因低水位而浮現。南水局表示，這是曾文水庫防淤隧道象鼻鋼管進水口，國內水利專家為克服困難設計出的獨步全球水利工程技術，南水局利用枯水期派潛水夫檢查結果經評估設施安全穩定，狀況良好。

南水局表示，曾文水庫為全台最大水庫，除提供嘉南地區農業、工業及民生用水外，並具防洪、發電及觀光之功能，為確保水庫蓄水及營運之安全及穩定，把握此次水庫水位低時機，進行重要水利設施水中檢查工作。

曾文水庫屬一級重要水庫，除年度例行性安全檢查與監測工作外，每5年需辦理定期安全評估作業，檢核水庫整體安全狀況，目前正進行第6次安全評估，南水局掌握水庫水位低下時機，派遣潛水人員下水檢查斜倚式取水塔及包裹於圓柱混凝土構造物內的防淤隧道象鼻鋼管進水口，檢查結果經評估設施安全穩定，狀況良好。

曾文防淤隧道是為增加庫容量，斥資40.98億元興建，施工難度高，使用許多獨特工法，像是「無圍堰工法」、「象鼻引水鋼管工法」、「山體消能工法」與「中間柱工法」等，完工後目標每年排砂104萬立方米，換算約每年能省下6.93億元抽泥船清淤費用。

防淤隊道工程在完工後沉沒入水中，最近因枯水期大壩右側浮現類似圓柱建築體，引起民眾好奇。南水局說，這是防淤隧道及象鼻鋼管外覆的構造物，在水位標高170至190公尺之間，豐水時被淹沒、枯水時會浮現。曾文水庫滿水位是230公尺，蓄水量5億立方公尺，目前水位下降到190.38公尺，蓄水量3296萬立方公尺，蓄水率剩6.5％。圓柱建築也成另類水情指標。