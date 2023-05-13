台版「8050」─國際篇／歐美「迴力鏢世代」 搬回父母家

成年子女與父母同住，或甚至從未工作過，仰賴父母金援的狀況，並非僅在日本發生。歐美也有所謂「迴力鏢世代」現象，原本描述已經離家的年輕人，因經濟環境差、失業率高和房價高等因素，為節省生活費返家與父母同住。

近年來愈來愈多一九四六年至一九六四年出生的嬰兒潮世代，又搬回家與父母同住，顯示「迴力鏢世代」現象並不限於年輕人。

英國衛報報導，新冠肺炎疫情導致英國愈來愈多嬰兒潮世代搬回家，與年邁父母同住。他們搬回家的原因很多種，比較正面的原因是，成年子女為了確保父母在防疫期間能獲得照護和陪伴；較負面的原因包括財務問題和婚姻破裂。

英國五十六歲教師艾瑪．伊根離婚後與父母同住。她說自己與父母在封鎖期間共度許多美好時光，現在仍與父母同住純粹是因為喜歡與他們一起生活。

六十一歲的創意總監傑克森在失業和子女搬離家後，與妻子搬回父母家。他說：「年過六旬找新工作不容易，我們認為最好的計畫是賣掉我們的房子，也就不用支付抵押貸款，並搬進父母家的『地下室』。」

傑克森表示：「沒有房產壓力使我能全心全意尋找新工作，新工作讓我們能夠買屬於自己的新家，地點距離剛失去配偶的母親住家僅十分鐘路程。」

財務問題是年長民眾搬回家的關鍵理由。英國國家統計局（ＯＮＳ）指出，二○二一年有超過卅五萬五千名五十歲以上英國民眾失業。隨著通貨膨脹問題和能源漲價，搬回家與父母分攤生活成本，能減輕不少生活壓力。

五十四歲科技顧問蘭伯特因為婚姻破裂和負債，搬回母親家居住。這樣的安排對雙方都合適。蘭伯特說：「我媽喜歡這樣的決定，因為我的子女會來看我，她喜歡經常見到他們。但我確實希望有自己的空間，現在住在家裡能讓我還清債務，我計畫隔年搬出去。」

不只英國，美國也有不少中年人在網路論壇發文，討論失業後搬回家與父母同住的狀況，甚至有人在論壇貼文自稱現年四十五歲，從未工作且一直與父母同住。