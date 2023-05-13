沒事多喝水！網議6大喝水好處 減肥、改善便秘超有感

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「喝水好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大喝水好處。

水是構成人體的重要成分，對維持生理機能有很大的作用，當體內水分充足時，就可以降低中風、心肌梗塞的風險，也能夠潤滑關節、修護肌膚、平衡體內電解質等，讓身體各處器官組織流暢運作。除此之外，喝水還有很多其他的益處，快來看看網友怎麼說吧！

多喝水促進「新陳代謝」減肥變輕鬆 幫助「腸胃蠕動」消脹氣解便秘 ▲ 網友熱議的六大喝水好處 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對「喝水好處」的相關話題討論，可以發現多喝水能夠「加快新陳代謝」，促進體內循環的同時，也幫助排汗與利尿，讓體內多餘的毒素和廢物被排出，進而預防泌尿疾病。就有網友實驗「每天喝水2500毫升一個月」，發現身體變得輕盈，精神也比以前更好，笑稱「沒有喝水習慣的話，身體真的太多毒素和廢物」。而對於減肥族群來說，好的代謝可以讓瘦身計畫事半功倍，營養師黃乙心就指出「想減重一定要喝足夠水」，並提出「53535」的喝水口訣，表示餐前喝500毫升的水可以增加飽足感，而每餐中間再喝300毫升的水，這樣一天的喝水量就會超過2000毫升，再搭配飲食控制與運動，減重效果也可以更加顯著。

多喝水對「腸胃」也有不小的幫助，像是「脹氣」時補充水分，保持腸道的濕度，就能使得腸道裡的食物快速通過，不再堵塞消化系統造成脹氣。有網友在討論區上請益「有沒有緩解脹氣的方法」，吸引熱心網友回答「固定時間進食，細嚼慢嚥吃八分飽，最重要的就是喝足夠的水」、「蔬果要均衡攝取，水也要多喝」等。此外，有「便秘」困擾的民眾，不妨試試看增加飲水量來改善，因為水分可以幫助腸胃蠕動，讓糞便軟化順利排出，就有營養師提出「早起喝一杯溫水，喚醒消化與代謝系統」的概念，說明喝水可以促進消化、緩解便秘問題，引起網友認同回覆「每天喝2000毫升的水後，便秘改善很多」、「上班族三餐外食，只能靠多多喝水來幫助消化」。

除了上述好處外，也有不少網友認為「多喝水可以讓皮膚變好」，表示肌膚彈性需要靠水分支撐，所以充足飲水有助於修護皮膚，讓人顯得更加年輕；也有網友驚奇發現「自從督促自己喝水後，痘痘都消失了」，並曬出對比照片，讓其他網友紛紛表示「直接買了2公升大水壺，準備效法多喝水」、「多喝水就是痘痘肌的救星，會讓肌膚出油變少」。另外，多喝水也可以保持「血管健康」，降低血液的黏稠度，減少血栓、心肌梗塞、中風等心血管疾病的發生機率，就有網友發文表示「明明才22歲血壓就很高」，詢問應該如何應對，留言區便徵集到不少網友的回答，如「不要熬夜，平常吃清淡、多喝水」、「可以做有氧運動搭配足量的飲水，不要太常發脾氣」等，建議從日常作息開始改善。

看完以上網友熱議的喝水好處，是不是想趕快去補充水分呢？提醒大家在充足飲水的同時，也應該注意「適量」還有「分次」補充水分，避免一次性大量飲水造成腎臟的負擔。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「六大喝水好處」相關討論則數。觀測期間：2023/02/04~2023/05/04，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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