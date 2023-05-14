安樂死該合法化嗎？網友正反議論焦點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「安樂死」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於安樂死是否應合法化的看法為何。

安樂死議題一直以來都存在許多爭議，過去台灣也曾在國內舉辦安樂死公投，而日前國寶級雕刻大師朱銘逝世的消息更使得「安樂死是否應合法化」的話題再度浮出檯面，支持方與反對方各自對於生死有著不同觀點。

安樂死是善終最佳解？網憂：社會風氣尚未成熟 ▲ 是否支持安樂死合法化 網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「安樂死合法化」相關話題的討論，可以發現不少人認同每個人都有權利決定自己是否要活下去，而安樂死若合法便能讓人們多一個選擇、「決定自己什麼時候離開」。有支持安樂死的網友在社群上分享觀點，表示自己雖然目前沒有死亡的意願，但仍希望能「保障自己未來太老或有病痛時有個選擇的權利」；還有網友提到親身經歷，由於十多年來深受精神疾病困擾、每天都覺得「生活好累」，因此十分羨慕已經通過安樂死的國家，感嘆「配合自己的意志往生是件多好的事啊」，並認為相較以其他方式結束自己的生命，安樂死對周遭他人的影響程度較小。此外，也有許多人有感於「苟延殘喘地活著，比起死亡更痛苦」，有網友心痛回憶起家人離開前的畫面，「我永遠都記得，家人後期痛到生不如死的模樣，躺在床上流著淚跟我說他沒有尊嚴了…」，並提出若能讓病人自主選擇安樂，也許就能避免掉這樣的痛苦。另一方面，也有人認為安樂死若合法化將有助於減輕長照家屬的負擔，並想像如果自己長期臥床、生活上的一切都須由家人打理，「只是增添他們的困擾和負擔」，屆時自己的離開對雙方而言或許都是種解脫。

而部份網友則較不看好安樂死在我國合法化， 認為目前的環境、社會風氣及大眾對安樂死的認知等皆還不夠成熟，便有網友質疑「很多民眾可能根本不瞭解安寧療護跟安樂死差別在哪」，對此也有人提出，應先完善心理諮商、家事輔導、反霸凌等制度，「至於安樂死，我覺得應當等我們以上制度做得更加完善後，再來討論較為適宜」。還有網友提到，安樂死的合法化其實包含很多細節及規範的界定，推動起來可能比想像中更不容易，並舉例「最基礎層面就認定困難吧，符合xxx可以實行，可是怎樣算xxx每個醫師標準都不同」，也有人認為安樂死的資格判定可能有模糊地帶，尤其每個人的痛苦程度難以量化衡量，「情傷覺得生不如死、痛苦到活不下去了算嗎？」。而另一部份網友也擔憂安樂死若合法，將造成醫療道德爭議，因醫師原是背負救人使命的角色，若要他們反過來「結束病患的生命」，似乎有些抵觸醫界倫理，且對醫生而言「代替病人做生死決定也要承受極大壓力」。

每個人的生活經歷及身心狀況等皆不盡相同，因此對於生命的觀點可能也存在許多差異，然而死亡是所有生命必經之路，雖目前社會對於安樂死議題尚未有完全的共識，然其相關規範仍有待政府與人民共同思考討論；期許社會大眾無論是否支持安樂死合法化，都能嘗試聆聽和理解彼此的想法、並持續理性溝通對話以使制度更臻完善。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「安樂死合法化 網友正反議論焦點」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/01，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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