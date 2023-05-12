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連日降雨 南投多條林道豪雨坍方、土石流 登山風險升高

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
水里鄉人倫林道最近豪雨，多處路段坍方、落石，南投林管處提醒民眾最近避免上山，以免發生危險。圖／南投林管處提供
水里鄉人倫林道最近豪雨，多處路段坍方、落石，南投林管處提醒民眾最近避免上山，以免發生危險。圖／南投林管處提供

近來連日降雨山區土石鬆軟，南投縣多條林道都是熱門登山路線，但路況相當差，常有坍方落石，丹大林道前幾天還有20多名山友受困，南投林管處提醒，最近是汛期，常有豪雨加上地震，容易發生危險，請民眾減少進入山區，確保自身安全。

南投林管處表示，轄管林道如信義鄉雙龍林道、郡大林道、丹大林道、水里鄉人倫林道、仁愛鄉武界林道等，常吸引民眾登山健行、親近山林。但前一波鋒面來臨帶來強陣雨，加上林道多屬脆弱地質，容易發生土石流、落石、坍方。

南投林管處各工作站針對轄管林道加強安全檢查和警示或安全設施，以維護民眾入山安全。汛期期間、颱風、地震或豪雨過後，也會立即派員前往勘查，並就落石及坍方路段進行林道搶通搶險工作；另外也會逐年檢討各林道使用需求，對於重要及關鍵的林道優先編列經費改善。

而丹大林道無橋梁橫跨濁水溪，沿線地質破碎，部分路段易坍方崩塌，丹大工作站基於人員安全考量，將二分所員工撤離，特別提醒民眾，須審慎評估入山計畫並注意自身安全，汛期或水位上漲時不宜強行渡河通過。

水里鄉人倫林道最近豪雨，多處路段坍方、落石，南投林管處提醒民眾最近避免上山，以免發生危險。圖／南投林管處提供
水里鄉人倫林道最近豪雨，多處路段坍方、落石，南投林管處提醒民眾最近避免上山，以免發生危險。圖／南投林管處提供

南投 落石

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